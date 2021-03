SARMIENTO (ADNSUR) - Clementino Thorp está internado en el Hospital Regional peleando por su vida. El último lunes, el vecino de Sarmiento fue atropellado cuando salía de una panadería. Sufrió fractura en una de sus piernas y traumatismo de cráneo, indicó el sitio La Informativa Digital.

Su sobrina contó al respecto, cómo es el estado de salud de su tío. “Tiene un sangrado en el cerebro. A partir de ese momento hemos venido viviendo días de profunda tristeza e incertidumbre. Podría contarles todo lo que le han tenido que hacer, pero no viene al caso o tal vez sí, pero quiero que sepan que está en coma y pelea por su vida minuto a minuto. Por otros motivos familiares me encuentro lejos de la zona, y el resto de mis hermanos y primos hacen todo lo posible para acompañarlo. verlo en el estado en que se encuentra y recibir día a día el informe médico nos llena de tristeza y de impotencia. Es muy injusto lo que le sucedió y por lo que ahora atraviesa. Sencillamente no se lo merece. Desde hace varios años el tío vive en Sarmiento, entre todos lo cuidamos, ayudamos y estamos con él”.

En su posteo, la mujer también se refirió a la situación que viven los adultos mayores y al accidente. “Leí por ahí como un anciano andaba solo, y la verdad es que si alguno tiene un adulto mayor en su familia entenderá lo difícil que es tenerlos encerrados. me ha llevado algún tiempo entenderlos, pero el salir a comprar su pan, o algo dulce para cuando llegamos a verlo, el alimento para sus mascotas o la carne para su guisito los hace sentir vivos, que aún pueden y no son un estorbo. Vivimos en un lugar llamado Sarmiento, una ciudad con sabor a pueblo, donde los ancianos cruzan la calle a veces sin mirar, los niños juegan en las calles, andan en bicicleta o en patineta, juegan al fútbol…andar arriba de un auto no nos convierte en dueños y señores de las calles, andar a una velocidad alta nos impide hacer cualquier frenada y/o maniobra. el tío clementino, el viejito loco como a veces le decimos, es un tipo bueno, con un corazón enorme, sencillo, un viejito de campo que ama a sus mascotas, cordial, atento y es (como dijo mi sobrina tay) un ejemplo de tío, él es todo lo que un tío debe ser para nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos…así sonriente queremos que siga con nosotros porque aún tiene mucho para dar…todos esperamos que salga de esto y regrese”.