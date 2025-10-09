El rol de la Justicia es clave cuando se trata de proteger a los sectores más vulnerables, especialmente en casos donde se ven afectados los derechos de niños, niñas y adolescentes.

A través de herramientas legales como el juicio abreviado, el sistema judicial puede avanzar con firmeza y celeridad en causas graves que requieren respuestas claras y condenas ejemplares.

En la ciudad de Trelew, la justicia dictó una condena de diez años de prisión efectiva para un hombre hallado responsable de un grave caso de abuso contra su nieta. En tanto, la jueza Carolina Marín homologó el acuerdo alcanzado en un juicio abreviado previsto en el artículo 355 del Código Procesal Penal, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los hechos.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general jefa Silvia Pereira y el funcionario de fiscalía Patricio Perayre, quien llevó adelante la investigación. Ambos expusieron cómo se desarrollaron los hechos, los cuales comenzaron cuando la víctima tenía once años y se extendieron hasta poco antes de que cumpliera catorce.

El acusado, identificado como H.D.H., aprovechó su vínculo familiar, la edad de la niña y las situaciones de soledad para llevar adelante una conducta sostenida a lo largo del tiempo. Según se expuso en el proceso, utilizaba su posición como abuelo materno para ejercer presión psicológica y asegurar el silencio de la menor, incluso recurriendo a amenazas. En algunos casos, también usó su teléfono celular para mostrarle contenidos inapropiados previos a los actos.

La Justicia consideró probado que existió una modalidad de delito continuado, dado que los episodios se repitieron en diversas oportunidades entre 2020 y 2024. En función de la calificación legal, el fallo encuadró los hechos dentro de delitos agravados por el vínculo, con el agravante de la edad de la víctima.

Además de la pena de prisión, se le impuso al condenado una prohibición absoluta de contacto, directa o indirecta, con la víctima y su entorno familiar, por el tiempo que dure la condena. También se establecieron las accesorias legales y las costas correspondientes.

El fallo fue dictado en el marco de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, considerando el bloque constitucional que garantiza los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, redactada y editada por un periodista de ADNSUR