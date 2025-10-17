La División Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut secuestró una camioneta Toyota Hilux modelo 2022 con patente adulterada y documentación apócrifa. El vehículo estaba en poder de un abogado de Puerto Madryn y tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad de Neuquén.

El operativo se realizó el 16 de octubre en Pasaje del Mar N.º 38, donde los efectivos localizaron una Toyota Hilux blanca gracias al sistema de rastreo GPS instalado por su propietario. Al verificar el número de chasis y motor, se constató que el dominio real correspondía a una camioneta con pedido de secuestro activo por robo automotor ocurrido el 1.º de octubre.

En el lugar, los uniformados identificaron al tenedor del vehículo, identificado como N. G., abogado de Puerto Madryn. El profesional manifestó haber adquirido la camioneta el día anterior “a una persona de identidad difusa”, según informaron fuentes policiales.

El fiscal de turno, Dr. Alex Williams, avaló el procedimiento y dispuso la imputación en libertad del conductor de la camioneta por presunta infracción al artículo 277 inciso C del Código Penal, que contempla el delito de encubrimiento. La camioneta fue trasladada y depositada en las instalaciones del puesto policial 212 de la ciudad, donde quedó a disposición de la Justicia.

El pedido para que intervenga el Colegio de Abogados

Desde la Policía del Chubut remarcaron que el hecho “reviste una especial gravedad por tratarse de un profesional del derecho, cuya responsabilidad ética y legal debería ser ejemplar”.

En la misma línea, y a través de un parte oficial, desde la fuerza de seguridad provincial agregaron: “La tenencia de un vehículo robado, con documentación falsa, no puede ser minimizada como un simple error de compra. La ciudadanía exige transparencia, responsabilidad y sanciones proporcionales cuando se vulnera la ley, especialmente por quienes están llamados a defenderla”.

El hecho fue considerado de especial gravedad por tratarse de un profesional del derecho, cuya responsabilidad ética y legal debería ser ejemplar. La tenencia de un vehículo robado con documentación falsa no puede ser considerada un simple error de compra. Además, solicitaron que “el Colegio de Abogados tome conocimiento de la situación y actúe en consecuencia”.