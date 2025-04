Este martes, Viviana Canosa se presentó en Comodoro Py para efectuar una denuncia relacionada a una supuesta red de trata de personas y abuso de menores, la misma que mencionó durante su programa del lunes despertando la sorpresa.

Luego de impactar contundentemente en la sociedad, el que apareció fue Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, haciendo un fuerte pedido para la conductora recordando lo ocurrido con su hermana Natacha varios años atrás.

El hombre comparó la actualidad de Canosa con lo sucedido cuando la ex modelo y actriz se había presentado en el programa de Mirtha Legrand, realizando contundentes denuncias acerca del abuso de menores y la trata de personas.

Con un fuerte mensaje en su cuenta de X, Ulises fue directo al punto y lanzó: “Ver a Viviana Canosa me recuerda a Natacha en la noche de Mirtha Legrand. Cuídenla!!”, escribió el lunes por la tarde.

Posteriormente, también dialogó con Noticias Argentinas y, nuevamente, la comparó con su hermana: “la vi y me acordé de Natacha. Fue muy valiente de su parte denunciar estos delitos aberrantes”.

“Apoyo a la gente que se anima a hablar de estas cosas. Después ella tendrá que probar lo que dice. Aseguró que tiene pruebas, y no creo que Canosa se meta en un tema así sin estar segura, es una mujer con una gran trayectoria y muy inteligente”, puntualizó. Y añadió, tras las críticas que recibió: “yo no estoy detrás de esto. Es su movida. No quiero colgarme de nada”.

Por último, manifestó que lo dicho por la conductora logró que vuelvan a reflotar los posteos en X de su hermana: “Desde que Viviana habló, volvieron a circular los tuits de mi hermana. Es impactante. Pasaron siete años desde que lo dijo en televisión, y recién ahora otra mujer se atreve a poner el tema sobre la mesa. Natacha siempre tuvo razón y la gente lo empieza a reconocer. La están reivindicando”, finalizó.