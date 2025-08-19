Tuvo un ataque de irá, destrozó su comercio en Caleta Olivia y encaró a la policía: "es mío, no se metan"

El centro de Caleta Olivia fue escenario este martes de un episodio que sorprendió a vecinos y otras personas que pasaban por la zona. En plena avenida Independencia, uno de los corredores comerciales más transitados de la ciudad, el dueño de un cotillón destruyó las instalaciones y la mercadería de su propio negocio.

El local, muy conocido en el sector, apareció durante la mañana con daños visibles en su frente: vidrios rotos, puertas forzadas y productos desparramados en la vereda. La situación generó alarma entre quienes pasaban por el lugar, que rápidamente dieron aviso a la policía al suponer que se trataba de un robo en curso.

Cuando los efectivos llegaron, comprobaron que no había sospechosos ni ladrones dentro del comercio. En cambio, se encontraron con el propietario, que vive en el primer piso del mismo edificio. El hombre se asomó por la ventana y, ante la mirada de los presentes, admitió ser el autor de los destrozos. Según relataron testigos, les gritó a los uniformados que no intervinieran porque los daños habían sido provocados por él mismo. “Yo arremetí contra mi propio local, no se metan, es mío”, manifestó.

Las fuerzas de seguridad constataron que no había indicios de robo de dinero ni de mercadería. La escena interior confirmaba lo que el dueño había declarado: mobiliario roto, vidrios de puertas y ventanas destrozados, picaportes arrancados y una gran cantidad de artículos del cotillón esparcidos en el piso, muchos de ellos sin posibilidad de recuperarse.

De acuerdo a lo publicado por el sitio local, El Caletense, la policía resolvió no detener al comerciante, ya que no existía denuncia de terceros ni evidencias de un delito convencional como robo o daño a propiedad ajena. En cambio, se dispuso un perímetro de seguridad en la zona hasta la llegada de familiares del hombre, quienes fueron convocados para asistirlo.

El episodio atrajo la atención de numerosos vecinos y generó repercusión en redes sociales, donde circularon imágenes del local destruido. Algunos aseguraron que al momento de los hechos se escuchaban ruidos fuertes y que el propio propietario bajaba y subía del comercio mientras golpeaba puertas y vidrios.