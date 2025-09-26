Turistas de Catamarca volcaron cerca de la ruta 40 y se salvaron de milagro

La tranquilidad de un viaje turístico por el norte neuquino se transformó en un susto mayúsculo para un matrimonio de Catamarca, que sufrió un despiste y posterior vuelco en plena ruta, aunque logró salir ileso gracias al uso del cinturón de seguridad y a que circulaban a baja velocidad.

El comisario Julio Paredes, jefe de la Comisaría 33 de El Huecú, explicó que el siniestro se produjo el jueves por la tarde, alrededor de las 19, en el sector conocido como Mallín Largo, sobre la ruta provincial 4, entre El Huecú y Colipilli, a escasos kilómetros del cruce con la ruta nacional 40.

Un automovilista que circulaba por el lugar fue quien dio aviso a la policía tras divisar un auto blanco volcado sobre su techo, en la banquina izquierda, en sentido oeste-este.

Cómo se produjo el vuelco

De acuerdo con el testimonio de los propios protagonistas, el accidente ocurrió cuando el conductor, sorprendido por una curva cerrada con pendiente, perdió el control del vehículo. La falta de conocimiento de la ruta, sumada a las características sinuosas del tramo, fueron factores decisivos para que se produjera el vuelco.

El jefe policial descartó la participación de otro vehículo en el siniestro y precisó que se trató de un despiste y autovuelco, sin intervención de terceros.

Una salida milagrosa

El matrimonio, integrado por dos personas mayores, pudo salir por sus propios medios del rodado y resultó sin lesiones. Otro conductor que pasó por el lugar los trasladó hasta el hotel en Chos Malal donde tenían previsto alojarse, junto con algunas pertenencias que rescataron del auto.

“Ambos llevaban el cinturón puesto y parece que no iban a mucha velocidad, factores clave que los terminaron salvando”, señaló el comisario Paredes al destacar la importancia de estas medidas de seguridad.

Durante la jornada del viernes, efectivos de la comisaría lograron encontrar la llave del vehículo, que se había extraviado durante el vuelco. Posteriormente, el rodado fue retirado de la banquina y trasladado hasta dependencias policiales de El Huecú.