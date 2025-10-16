Vender productos a través de redes sociales y plataformas online es una práctica habitual para muchos usuarios. Sin embargo, esta tendencia también abrió la puerta a nuevas formas de engaño y fraude. Cada vez con más frecuencia, quienes publican artículos en sitios como Marketplace se enfrentan a estafas elaboradas que ponen en riesgo no solo su dinero, sino también su tranquilidad.

Desde la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal alertaron sobre esta nueva modalidad.

El engaño comienza cuando los estafadores contactan a vendedores a través de mensajes o llamadas, mostrando interés en la compra y enviando comprobantes falsos de transferencia. Posteriormente, llaman desde números telefónicos que suelen tener códigos de Córdoba o Buenos Aires para “verificar” la supuesta acreditación.

Cuando la víctima informa que no recibió el dinero, los falsos compradores aseguran que existen limitaciones bancarias o bloqueos por montos elevados. Entonces, se comunica un segundo interlocutor que se presenta como representante de un banco o una billetera virtual, explicando que para solucionar el problema es necesario realizar un “fondeo” o “blanqueo” de cuentas.

Luego, realizan transferencias entre sus propias cuentas o, incluso, solicitan créditos para mover fondos. Cuando no disponen de dinero suficiente, los estafadores insisten en utilizar las cuentas de familiares o amigos bajo el pretexto de validar o asegurar las operaciones. Finalmente, el dinero termina en manos de la organización criminal.

Desde la UFECyED recordaron que ninguna entidad financiera o billetera virtual solicita movimientos de dinero, transferencias o créditos por teléfono ni exige el uso de cuentas de terceros para “liberar fondos” o “evitar bloqueos”.

CÓMO PROTEGERTE DE LAS ESTAFAS

1. Desconfiá de compradores que envían comprobantes de pago sin que recibas el dinero: siempre verificá directamente en tu cuenta bancaria antes de entregar productos.

2. No atiendas llamadas de números desconocidos o que aparenten ser de bancos sin confirmarlo primero.

3. Recordá que ningún banco o billetera virtual solicita transferencias, movimientos o créditos por teléfono.

4. Nunca realices transferencias o solicites créditos siguiendo indicaciones de llamadas no verificadas.

5. No uses cuentas de terceros para “blanquear” o “fondear” dinero, aunque te expliquen que es un trámite del banco.

6. Si sospechás que te están intentando estafar, cortá la comunicación inmediatamente.

7. Denunciá cualquier intento de estafa en la comisaría más cercana o en la fiscalía de turno.

8. Mantenete informado sobre las nuevas modalidades de fraude y compartí esta información con familiares y amigos.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR