Una pelea callejera con protagonismo femenino generó profunda preocupación en Río Gallegos, una ciudad que en las últimas semanas ha visto un aumento alarmante de enfrentamientos violentos tras la noche.

El pasado domingo por la madrugada, varias mujeres reaccionaron con violencia luego de salir de un pub, desencadenando un episodio que trascendió las puertas del local y terminó con golpes en plena vía pública.

UN VIOLENTO ENFRENTAMIENTO QUE SE VIRALIZÓ EN LAS REDES SOCIALES

El caos quedó captado en video por un conductor de Uber que pasaba por el lugar, un registro que rápidamente se viralizó en redes sociales y en las aplicaciones de mensajería, avivando el debate y la inquietud sobre la seguridad en los espacios de esparcimiento nocturno en Río Gallegos.

En las imágenes se observa cómo un grupo de mujeres se trenza a golpes, algunas de ellas cayendo al suelo mientras el resto continúa con agresiones físicas. Alrededor, varios transeúntes observan la escena sin intervenir, evidenciando la gravedad del altercado y la ausencia de una respuesta inmediata por parte de terceros.

El lugar exacto del incidente fue la intersección de las calles Zapiola y Entre Ríos, frente a una estación de servicio que se encuentra a pocos metros de un conocido pub local. Según relataron testigos, todo habría comenzado con una discusión dentro del establecimiento nocturno, que escaló rápidamente tras la salida del lugar.

La tensión se notaba en el ambiente y el consumo de alcohol, habitual en esta clase de encuentros, parece haber sido un factor desencadenante en la pérdida de control y el estallido de violencia.

Por el momento no hay información oficial respecto de si alguna de las mujeres involucradas sufrió lesiones graves. Tampoco se confirmó la intervención de personal policial durante o después de la pelea, situación que añade inquietud entre los vecinos y usuarios habituales de la zona, quienes reclaman mayor presencia y vigilancia en estos horarios críticos para evitar que estos episodios se repitan o terminen en tragedias.

UN PATRÓN QUE SE REPITE EN RÍO GALLEGOS: PELEAS TRAS LAS SALIDAS NOCTURNAS

Este episodio no es un hecho aislado en Río Gallegos. En las últimas semanas se ha registrado una preocupante seguidilla de peleas violentas que involucran a grupos de jóvenes, muchas veces protagonizadas por mujeres, tras las salidas nocturnas.

Videos similares a este han circulado con frecuencia en redes sociales, mostrando agresiones en las inmediaciones de boliches, bares y otros locales bailables ubicados en distintos puntos de la ciudad.

La repetición de estos hechos plantea la urgente necesidad de analizar los factores que subyacen a este aumento en la violencia juvenil y nocturna, además de generar acciones concretas por parte de las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad para garantizar espacios más seguros para todos.

Con información del Diario Nuevo Día, editada y redactada por un periodista de ADNSUR