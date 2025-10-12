Triste final: murió un joven de Comodoro en Chaco tras estar internado casi 10 días

La Policía del Chaco confirmó este sábado el fallecimiento de un joven agente de policía oriundo de Comodoro Rivadavia que permanecía internado desde el 2 de octubre, tras haber sido atropellado por una camioneta en la ciudad de Resistencia.

El hecho, ocurrido en la intersección de las avenidas Belgrano y García Merou, conmocionó a la fuerza y a la comunidad chaqueña.

El siniestro vial se produjo cuando el efectivo se desplazaba en su moto Bajaj Rouser NS200 y fue embestido por una camioneta Ford F100. Según los primeros informes policiales, el conductor del vehículo se escapó inmediatamente después del impacto, sin asistir a la víctima.

El agente fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde ingresó con graves lesiones. Presentaba fracturas expuestas, un traumatismo encefalocraneano severo y heridas de consideración en el rostro y el tórax. A lo largo de los días siguientes fue sometido a varias cirugías reconstructivas y permaneció en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Durante más de una semana, su familia y compañeros mantuvieron la esperanza de una evolución favorable, acompañados por muestras de apoyo y cadenas de oración en toda la provincia. Sin embargo, su cuadro se agravó en las últimas horas y, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento en la mañana del sábado.

El hecho había generado una amplia búsqueda del conductor que provocó el siniestro. Horas después del atropello, la policía localizó la camioneta involucrada en una vivienda de Resistencia. El propietario, un hombre de 43 años, se presentó de manera voluntaria ante la comisaría y quedó detenido por orden de la fiscalía que interviene en el caso.

Los investigadores continúan analizando las pruebas recolectadas para determinar las circunstancias del accidente. En el lugar del impacto, se secuestraron restos plásticos compatibles con la motocicleta y fragmentos del vehículo mayor. Además, cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del siniestro y fueron incorporadas a la causa.