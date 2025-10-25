Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados del triple femicidio narco de Florencio Varela, fue detenida en las últimas horas tras un pedido de UFI de Homicidios de La Matanza.

La mujer, de 37 años, fue arrestada por la Policía Bonaerense poco antes de la medianoche del sábado en un domicilio del barrio porteño de La Boca, con autorización de un juzgado de rogatorias. Durante el procedimiento se le secuestraron dos teléfonos celulares, que ahora serán peritados.

Mujica, de nacionalidad argentina y con domicilio en la Villa 1-11-14, fue indagada este sábado al mediodía, pero se negó a declarar, confirmaron fuentes judiciales. La mujer es además tía de Florencia Ibáñez, otra de las detenidas en la causa, que se declaró arrepentida ante los fiscales.

Sospechan que un detenido planificó desde su celda el triple femicidio de Florencio Varela

La pareja de Sotacuro fue mencionada por un nuevo testigo que declaró el viernes ante los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli. Este testigo la señaló como parte activa del negocio narco y aseguró que Mujica habría ordenado a su sobrina borrar el contenido del teléfono de Sotacuro para eliminar pruebas.

Los investigadores sospechan que Mujica participaba en la recepción, corte y distribución de cocaína junto a su pareja, apodado “El Duro” o “Chato”, remisero de la Villa 1-11-14. Según la hipótesis fiscal, el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Rodríguez se habría producido luego del robo de un cargamento de droga perteneciente a la banda.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Por el nivel de participación que se le atribuye, Mujica enfrenta la imputación más grave del expediente: privación ilegal de la libertad coactiva agravada, homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía y concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real entre sí.

De ser hallada culpable, la mujer podría recibir prisión perpetua, al igual que su pareja, actualmente detenido.