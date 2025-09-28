Triple femicidio: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde fueron enterradas las víctimas

Durante la noche de este sábado, la Justicia logró detener a Ariel Giménez, un hombre de 29 años acusado de cavar el pozo donde fueron enterradas las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela.

Este nuevo avance en la causa por el triple femicidio de las jóvenes que vivían en Ciudad Evita se suma a la reciente detención del quinto implicado: Lázaro Víctor Sotacuro, quien fue arrestado el pasado jueves en Bolivia y trasladado desde La Quiaca hasta una prisión de máxima seguridad en San Salvador de Jujuy.

Alrededor de las 19 de este sábado, el periodista de C5N Diego Gabriele posteó en redes sociales una foto con el elemento que fue utilizado para cavar la tumba de las jóvenes asesinadas: "Con esta pala cavaron el pozo y contrataron a un zanjero de la zona para que lo haga. Cavó durante mañana y tarde del viernes del crimen", comenzó indicando.

Y agregó: "Mientras lo hacía escuchó música. Descartó palas y ropas con barro en una casa vecina. Lo buscan", escribió en X, previo a que el hombre fuese aprehendido.

SEIS DETENIDOS

La reciente detención del zanjero y la captura en Bolivia de Sotacuro se sumó a los cuatro detenidos hasta ahora por el triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15): Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27; Daniela Iara Ibarra, de 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

En tanto, sigue la búsqueda nacional e internacional de Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, el narco peruano de 23 años que habría ordenado la tortura y asesinato, y de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien habría sido autor material de los femicidios.

Ibarra y Parra fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen, mientras que González Guerrero y Villanueva Silva, supuestos dueños de la propiedad ubicada en Varela, fueron capturados en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.