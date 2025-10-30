A mas de un mes del crimen que conmocionó a Florencio Varela, la Justicia bonaerense definió una medida clave en la causa. El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara aceptó el pedido de la fiscalía a cargo de Adrián Arribas y dictó prisión preventiva para los acusados del asesinato de las tres jóvenes.

La decisión se tomó mientras el magistrado espera una respuesta del fuero federal, que podría asumir la investigación si se confirma la conexión del caso con el narcotráfico.

EL PAPEL DE “SEÑOR JOTA”

Entre los detenidos se encuentra Joseph Freyser Zabaleta Cubas, de nacionalidad peruana, conocido como “Señor Jota”, quien fue señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen cometido el 20 de septiembre en una finca del sur del conurbano bonaerense.

El acusado ya se hallaba preso en la Alcaldía de la calle Cavia, en el barrio porteño de Palermo, por una causa de narcotráfico y a la espera de ser extraditado a Perú. No obstante, esa extradición fue suspendida tras su nueva imputación.

En este expediente, “Señor Jota” fue acusado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y críminis causa”.

LOS DETENIDOS Y LAS TRES PERSONAS BUSCADAS

Con esta resolución, el número de detenidos en la causa asciende a once. Además de Zabaleta Cubas, permanecen presos Mónica Mujica ,esposa de Víctor Sotacuro , Miguel Ángel Villanueva Silva , Iara Daniela Ibarra , Maximiliano Andrés Parra , Celeste Magalí González Guerrero , Milagros Florencia Ibáñez, Matías Agustín Ozorio y Ariel Giménez . A esta lista se suma Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, detenido en Perú.

La investigación sigue activa, ya que tres sospechosos continúan prófugos y cuentan con alertas rojas de Interpol: Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco David”) y Manuel Valverde Rodríguez, todos de nacionalidad peruana.

La resolución del juez Pinos Guevara representa un avance en una investigación marcada por múltiples ramificaciones y posibles vínculos con redes delictivas más amplias. Mientras tanto, las familias de Brenda, Morena y Lara continúan exigiendo justicia por sus hijas, en un caso que no solo reveló la brutalidad de un triple crimen, sino también las conexiones de poder y violencia que persisten en los márgenes del conurbano bonaerense.

EL TRIPLE CRIMEN

El triple femicidio se produjo luego de que Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez recibieran una oferta para asistir a una fiesta, donde supuestamente les pagarían 300 dólares por su presencia. El viernes 19 de septiembre, las jóvenes subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca que las llevó desde La Matanza hasta Florencio Varela.

El 24, la Policía encontró sus cuerpos enterrados en un pozo en el patio de una casa en la intersección de Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone. Las autopsias confirmaron que habían sido torturadas y asesinadas.

Según la hipótesis fiscal, el brutal crimen se habría producido luego del robo de un cargamento de droga perteneciente a la banda.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR