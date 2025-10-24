Este viernes 24 de octubre, el fiscal Adrián Arribas solicitó medidas contundentes en el marco del caso del triple crimen de Florencio Varela que conmocionó al país, pidió las prisiones preventivas de todos los detenidos y el traspaso de la causa al fuero federal.

La decisión busca garantizar el correcto avance de la investigación tras el asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi.

Cabe recordar que el pedido de Arribas alcanza a Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, propietaria de la vivienda donde fueron hallados los cuerpos, junto a su pareja Miguel Silva; Daniela Ibarra, quien fue encontrada limpiando manchas de sangre en la vivienda, acompañada de Maximiliano Parra; Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, que aparece en un vehículo de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, capturado recientemente en Perú.

El fiscal agravó las imputaciones a los acusados hombres: Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad coactiva agravada en concurso con homicidio agravado, considerando premeditación, ensañamiento, alevosía, violencia de género y criminis causa, en un contexto que involucra víctimas menores de edad.

En el caso de las mujeres detenidas Guerrero, Ibáñez e Ibarra se les quitó el agravante de violencia de género, pero se mantuvieron las acusaciones por privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado en las mismas condiciones que los hombres.

Por otra parte, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la vinculación con narcotráfico y secuestro, Arribas solicitó que la causa sea trasladada al fuero federal, lo que podría definirse en las próximas horas, según confirmaron fuentes judiciales.

EL TRIPLE CRIMEN

El triple femicidio se produjo luego de que Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez recibieran una oferta para asistir a una fiesta, donde supuestamente les pagarían 300 dólares por su presencia. El viernes 19 de septiembre, las jóvenes subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca que las llevó desde La Matanza hasta Florencio Varela.

El 24, la Policía encontró sus cuerpos enterrados en un pozo en el patio de una casa en la intersección de Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone. Las autopsias confirmaron que habían sido torturadas y asesinadas.

