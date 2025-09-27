Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron en Bolivia al chofer de la camioneta blanca

La búsqueda del prófugo Lázaro Víctor Sotacuro, de 32 años, culminó este viernes en Villazón, una localidad fronteriza de Bolivia, donde fue capturado por fuerzas de seguridad locales en coordinación con las autoridades argentinas.

Sotacuro es señalado como la persona que manejaba la camioneta blanca en la que las tres jóvenes fueron vistas con vida por última vez, en un episodio que conmocionó a todo el país.

La detención fue confirmada oficialmente por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien destacó la coordinación entre fuerzas federales y provinciales: “Se realizó un trabajo conjunto entre la Policía de Jujuy y la PFA para dar con Sotacuro, que estaba prófugo desde hacía semanas”. Por su parte, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, celebró la captura en redes sociales, subrayando el esfuerzo interinstitucional que permitió ubicar al prófugo en territorio boliviano.

El operativo se desarrolló tras varios días de intensa investigación, centrada en la ruta de fuga hacia el norte del país. La Brigada de Investigaciones de Jujuy siguió los pasos de Sotacuro luego de que se perdiera su rastro en Santiago del Estero, reforzando la hipótesis de que había cruzado la frontera hacia Bolivia. Según fuentes oficiales, el prófugo había viajado en colectivo hacia Jujuy antes de llegar a Villazón, donde finalmente fue detenido.

“Inmediatamente será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA para continuar con los trámites de extradición”, informó la ministra Bullrich. Las autoridades confirmaron que el procedimiento de traslado internacional ya se encuentra en marcha, y que la coordinación con Interpol y la policía boliviana fue clave para concretar la captura.

El triple crimen de Brenda, Morena y Lara sigue generando conmoción y mantiene abierta la investigación. Los cuerpos de las jóvenes fueron encontrados enterrados y con signos de tortura en una vivienda de Florencio Varela, en un caso que puso al descubierto una red de violencia que aún no fue desarticulada por completo.

Hasta el momento, ya hay cuatro personas detenidas vinculadas al hecho, aunque Sotacuro era considerado uno de los prófugos de mayor relevancia. La pesquisa continúa para dar con todos los involucrados. Interpol emitió recientemente un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, señalado como la mano derecha del líder narco conocido como “Pequeño J”, quien habría sido el autor intelectual del crimen.

Las autoridades remarcan que la detención de Sotacuro representa un avance significativo en la causa, pero advierten que la investigación aún enfrenta desafíos, sobre todo en la identificación y captura de los responsables que permanecen prófugos. La coordinación entre organismos nacionales e internacionales será clave para que se haga justicia.