El pasado viernes 15 de agosto, en horas de la madrugada, se produjo una espectacular fuga en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, en Chile, donde tres internos lograron escapar en circunstancias que sorprendieron a las autoridades.

Los reclusos, identificados como Juan Israel González Quezada (27), Jairo Adonis González Miranda (25) y Claudio Alexander Fornes Vicuña (34), pusieron en marcha un plan cuidadosamente elaborado que combinó ingenio y audacia.

Según informó personal del penal, los internos lograron cortar los barrotes de sus celdas y, con la colaboración de terceros desde el exterior, descendieron desde el cuarto piso mediante un cable de acero que funcionó como una especie de tirolesa, anclado a un vehículo robado.

La densa niebla de la madrugada jugó a su favor, dificultando la visibilidad y evitando que fueran detectados durante la maniobra.

Un cuarto recluso intentó sumarse a la fuga, pero finalmente desistió, aparentemente "por falta de coordinación o de osadía", según detallaron fuentes oficiales.

La investigación preliminar apunta a que los tres fugitivos planearon con antelación la logística de la escapada, incluyendo la obtención del cable y la colaboración externa para asegurar su descenso sin ser vistos.

ALERTA EN ARGENTINA

La fuga de los tres peligrosos delincuentes provocó máxima alerta en Mendoza y otras provincias argentinas, ante el riesgo de que los internos intenten cruzar la frontera. Las fuerzas de seguridad de Argentina trabajan de manera coordinada con sus homólogos chilenos para evitar que los prófugos ingresen al país vecino.

Por su parte, el gobierno chileno implementó un paquete de medidas de seguridad en sus penales. Entre las acciones anunciadas se incluye la revisión de los perímetros de todas las cárceles en un plazo de 24 horas y la elaboración de un informe detallado sobre la distribución de internos en 72 horas, con el objetivo de reforzar los controles y prevenir nuevas fugas.

El director de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, señaló que los tres reos pertenecían al módulo 105, uno de los sectores de mayor peligrosidad. La fuga pone en evidencia posibles fallas de seguridad y genera cuestionamientos sobre la gestión penitenciaria en Chile, que ahora enfrenta la presión de mejorar los protocolos y la custodia de internos de alto riesgo.

¿Quiénes son los presos fugados de una cárcel de Chile?

Juan Israel González Quezada: condenado a presidio perpetuo calificado por el homicidio del cabo de Carabineros David Florido en 2022.

Jairo Adonis González Miranda: condenado a 40 años de cárcel por el asesinato de la fotógrafa Albertina Martínez Burgos en 2019.

Claudio Alexander Fornes Vicuña: condenado por robo con homicidio y a tres años y un día por tráfico de drogas.

Se abrió un sumario administrativo para determinar cómo lograron vulnerar la seguridad y establecer responsabilidades internas.

En las inmediaciones del penal se encontró un vehículo con “miguelitos” y restos del cable utilizado en la fuga, confirmando la participación de terceros.