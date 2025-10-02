La Justicia neuquina dictó sentencia contra tres jóvenes que protagonizaron una violenta agresión a la salida de un boliche ubicado en Diagonal Alvear, en pleno centro de la capital provincial. El hecho ocurrió el pasado 2 de mayo y terminó con la víctima hospitalizada por múltiples fracturas en la cara y la cabeza.

Los condenados fueron identificados como Maikol Exequiel Galán Mercado, Germán Tobías Panes y Ariel Román Villaruel, quienes aceptaron un acuerdo pleno que les permitió acceder a penas de prisión en suspenso.

Cómo ocurrió la agresión

Según describió la fiscal del caso, Carolina Gutiérrez, la víctima se encontraba en la vía pública tras salir del local bailable cuando fue interceptada por los tres imputados en la esquina de Brown y Juan B. Justo.

Allí, Galán Mercado lo golpeó con un puño que lo derribó al suelo, momento en que Panes y Villaruel lo patearon en la cabeza. Incluso Panes le propinó un tercer golpe antes de que los agresores escaparan en dirección al Parque Central. El ataque fue captado por cámaras de seguridad de la ciudad.

La condena y las reglas de conducta

Tras reconocer su responsabilidad, Galán Mercado recibió 1 año de prisión de ejecución condicional, mientras que Panes y Villaruel fueron condenados a 2 años de prisión de ejecución condicional.

Como parte del acuerdo, los tres deberán cumplir reglas de conducta durante el plazo de la pena: comparecer cada cuatro meses ante la Dirección de Población Judicializada, fijar domicilio, no mudarse sin aviso, abstenerse de cometer nuevos delitos, no consumir drogas ni abusar del alcohol, entre otras restricciones.

El juez de garantías Marco Lupica Cristo homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscalía, la defensa y el abogado querellante, que representó a la víctima y avaló la resolución.

El impacto en la víctima

El ataque dejó al joven gravemente herido, tendido en el suelo y rodeado de testigos. Debió ser intervenido quirúrgicamente por las fracturas sufridas en el rostro y la cabeza, aunque su vida no corrió riesgo.

Tras el episodio, los imputados permanecieron bajo prisión domiciliaria hasta la audiencia de condena. Con la homologación del acuerdo, seguirán bajo supervisión judicial pero en libertad, siempre que cumplan las condiciones impuestas.