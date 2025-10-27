La ciudad de Comodoro Rivadavia atraviesa una profunda preocupación y angustia por la desaparición de Juana Inés Morales y Pedro Kreder, quienes llevan 16 días sin dejar rastro.

La incertidumbre y el silencio en torno a su paradero mantienen en vilo a la localidad petrolera, mientras las autoridades continúan investigando múltiples hipótesis para esclarecer qué ocurrió con esta pareja de jubilados.

MÁS DE DOS SEMANAS SIN RESPUESTAS CONCRETAS SOBRE JUANA Y PEDRO

Todo comenzó el sábado 11 de octubre, cuando cámaras de seguridad captaron la Toyota Hilux de la pareja dirigiéndose hacia el norte, cerca de Caleta Córdova. Dos días más tarde, el lunes 13, las familias denunciaron la desaparición de ambos.

El viernes 17 la camioneta apareció abandonada en una zona inhóspita llamada Cañadón de Visser, al norte de la ciudad. El miércoles 22, una denuncia anónima aportó una pista que reavivó la hipótesis del robo. Sin embargo, hasta ahora la investigación se mantiene abierta y sin conclusiones firmes.

HIPÓTESIS GEOGRÁFICAS: ACCIDENTE Y DESMORONAMIENTO DEL TERRENO

La hipótesis que toma más fuerza en el análisis técnico de los investigadores es la posibilidad de un accidente provocado por el terreno hostil donde fue encontrada la camioneta. El vehículo apareció en el zanjón de Visser, una zona con rocas coloradas, grietas profundas y clima cambiante, caracterizada por su suelo erosionado y lodoso, donde pueden formarse sumideros naturales en cuestión de segundos.

Según los expertos geográficos que colaboran en la investigación, el terreno pudo haberse desmoronado, provocando la caída o hundimiento del vehículo. Otra variante de esta hipótesis indica que, ante un desperfecto o un posible hundimiento, la pareja podría haberse alejado a pie en busca de ayuda, internándose aún más en este paisaje agreste y escarpado.

En este contexto, se descartaron evacuaciones rápidas o señales de vida a estas alturas, pero la geografía del lugar sigue siendo un elemento clave en la búsqueda.

La dificultad de la zona y la ausencia de signos sólidos mantienen una gran incertidumbre, pero el contexto natural es sin duda un factor que agrava la situación y que explica el prolongado silencio que rodea a la desaparición.

HIPÓTESIS CRIMINALES Y DE EXTRAVÍO: ROBO O DESORIENTACIÓN

Otra línea de investigación que no se descarta es la posibilidad de un hecho delictivo. La denuncia anónima que llegó el pasado miércoles 22 sugirió que la pareja pudo haber sido interceptada y forzada a desviarse hacia la ruta provincial n°1, un camino secundario y peligroso.

Según esta versión, luego de ser obligados a cambiar de rumbo, sus celulares desaparecieron y la camioneta fue encontrada cerrada, con todas las pertenencias intactas, pero sin ellos dentro.

La fiscalía continúa investigando este escenario, y para la familia resulta difícil imaginar que por voluntad propia los jubilados hayan optado por ese camino arriesgado o hayan tomado decisiones que derivaron en este desenlace. La ausencia de celulares y la camioneta encontrada cerrada refuerzan la sospecha de una posible intervención de terceros.

Finalmente, hay quienes sostienen que pudieron haberse extraviado. La hipótesis del extravío o desorientación sugiere que tal vez decidieron explorar la zona y quedaron atrapados en el barro o alguna grieta, por lo que se alejaron caminando para pedir ayuda. Sin embargo, con el paso de los días esta teoría pierde fuerza debido a la falta de rastros físicos o señales de vida.

En medio de esta incertidumbre, la camioneta abandonada en Cañadón de Visser y las tres hipótesis abiertas mantienen la atención local en constante alerta. Las familias Morales y Kreder sigue esperando respuestas mientras Comodoro Rivadavia se pregunta qué sucedió con Juana y Pedro.