Este viernes por la mañana se conoció un nuevo episodio de fuga de detenidos bajo prisión domiciliaria sacude a la ciudad de Trelew, con tres casos recientes que ponen en evidencia las dificultades del sistema de monitoreo y control.

El último caso corresponde a José Luis Currumán, de 27 años, quien estaba cumpliendo arresto domiciliario en el domicilio de un familiar, monitoreado mediante una pulsera electrónica. Anoche, alrededor de las 23:30, el sistema de monitoreo detectó una falla en el dispositivo que llevaba puesto, lo que alertó al Centro de Monitoreo y a la policía local. Al acudir al domicilio en el barrio Unión, un familiar informó que Currumán había dañado la tobillera y se había fugado.

El dispositivo electrónico roto fue secuestrado en la vivienda, confirmando la evasión. Currumán está imputado por violencia de género y tenía una orden de prohibición de acercamiento hacia la víctima, por lo que se reforzaron las medidas de seguridad en torno a la denunciante, con rondas policiales preventivas. La Policía del Chubut activó un operativo de búsqueda, alertó a los puestos camineros y solicitó la colaboración de la Brigada de Investigaciones para localizar al prófugo.

TRES CASOS EN UNA SEMANA

El director de Seguridad de la Policía del Chubut, Omar Delgado, explicó en diálogo con Canal 12 que no es la primera fuga de esta semana. “El día lunes, en horas del mediodía, se fiscalizó un domicilio en el barrio INTA donde se encontraba un detenido procesado cumpliendo arresto domiciliario bajo palabra de honor, Severo Torres. Se constató que no estaba y conforme a lo que se estableció, se había retirado del domicilio. Esta persona no tenía tobillera y la medida había sido dispuesta por la jueza penal de Comodoro Rivadavia, doctora Lilia Borges”, detalló Delgado.

Sobre Torres, un delincuente con al menos 18 causas, agregó: “Tiene antecedentes por robo domiciliario y delitos contra la propiedad, así que se trabaja para poder localizarlo y recapturarlo”.

Delgado también se refirió a la entrega voluntaria de Leandro Ramón, integrante de la banda “Los Ramones”, quien se había fugado el miércoles tras sacarse la tobillera electrónica luego de una discusión con su pareja. Ramón cumplía condena por el crimen de una jubilada de Puerto Madryn en un domicilio de Trelew y se entregó ayer cerca de las 17 horas en la Comisaría Segunda, acompañado por su abogado particular.

El director de Seguridad destacó la gravedad de estas fugas y el desafío que representan para las fuerzas policiales. “No es la primera vez que detenidos dañan las tobilleras electrónicas y se fugan. Estamos reforzando los operativos de búsqueda y solicitando la colaboración de la Brigada de Investigaciones para dar con el paradero de los prófugos. Se alertó a los puestos camineros de la región para evitar que salgan de la provincia”, afirmó.