En los últimos días, la Ciudad de Buenos Aires se transformó en un escenario de una serie de incidentes relacionados con el modus operandi conocido como "viudas negras", donde grupos de mujeres engañan y roban a sus víctimas, generalmente turistas o extranjeros, después de sedarlos.

El más reciente incidente ocurrió en el barrio de Palermo, donde tres turistas uruguayos denunciaron haber sido víctimas de este tipo de delito. Según su testimonio, conocieron a dos mujeres en un boliche local y las invitaron a su departamento en la calle Arévalo al 1300.

Una vez allí, las mujeres habrían colocado algo en sus bebidas, dejándolos inconscientes. Al despertar, los jóvenes notaron que les faltaban celulares y dinero. La denuncia fue realizada en la Comisaría Vecinal 14 B, y el caso está siendo investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 38, con la intervención de la División Rastros de la Ciudad.

Anteriormente, un turista francés fue víctima de un grupo de cinco mujeres en el barrio de Almagro. El francés, que se encontraba estudiando en el país, conoció a tres mujeres en la zona de Plaza Serrano y las llevó a su departamento.

Después de consumir bebidas, se durmió y al despertar descubrió que le habían robado un parlante, un celular, una computadora y una billetera con dinero y tarjetas de crédito. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a las mujeres ingresando y saliendo del edificio con una valija que contenía los objetos robados.

En otro incidente, un hombre apareció muerto en el barrio de Congreso, y se investiga si este hecho está relacionado con el mismo modus operandi. Dos mujeres de 25 y 30 años son buscadas en relación con este caso.

ALERTAS Y PRECAUCIONES

La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de Estados Unidos (SAMHSA) recomienda no perder de vista el vaso del que se bebe, no aceptar bebidas de desconocidos, no compartir tragos y evitar consumir bebidas de jarras. Además, se deben estar atentos a señales de alerta como un color extraño en la bebida, un sabor inusual o hielos que puedan contener sustancias enervantes.

Según el National Institute on Brug Abuse, su consumo produce síntomas como mareos, dificultad para moverse y/o hablar, sueño, dolor estomacal o distorsión visual. En caso de no sentirte bien o experimentar sensaciones extrañas pide ayuda inmediatamente. Recuerda, es importante rechazar cualquier bebida si se tienen sospechas sobre su procedencia o se detecta algo inusual en ella.