Cerca de las 8 de la mañana, los ocupantes de una camioneta Ford Ranger rompieron la ventana de la cocina de una vivienda ubicada en calle Pudú Sur al 800, que se encontraba deshabitada. La alarma se activó de inmediato, provocando la fuga de los delincuentes. Un vecino alertó rápidamente a la policía y proporcionó detalles sobre el vehículo.

Persecución y exhibición de arma

Un móvil de la Subcomisaría 55.ª interceptó el rodado e inició una persecución hacia el centro de la ciudad. En la calle Pintores Argentinos, efectivos de la Comisaría 27 divisaron la camioneta y realizaron señales para que se detuviera. El conductor hizo caso omiso y, en ese momento, uno de los ocupantes exhibió un arma de fuego para intimidar a los policías, aunque no efectuó disparos.

Detención y escape de cómplices

La persecución culminó en las calles internas del barrio Virgen Misionera, donde los delincuentes se dispersaron. Solo uno de ellos fue detenido, mientras los demás lograron escapar. Las autoridades continúan con las tareas de investigación para dar con los prófugos y esclarecer el hecho.