Un hombre de 59 años terminó ingresado en el Hospital Zonal de Trelew, al ser apuñalado por el novio de su hija en su propia casa.

El suceso tuvo lugar en el barrio Santa Catalina, sobre la calle J. J. Paso al 1600. Allí, un hombre de 59 años discutió con su yerno, y como resultado de la discusión que subió de tono este último le propinó una puñalada a la altura del estómago.

Luego del suceso, el hombre fue trasladado al Hospital en una ambulancia. La policía se acercó al centro de salud para tomarle declaración a la víctima, quien dijo que a las 13:30 horas de este martes se encontraba en su casa, cuando llegó en un taxi el novio de su hija de 21 años.

“Yo me enojé ya que no quiero que salga con ese sujeto porque es un delincuente. Por ese motivo salí afuera y lo iba a ir a agarrar. El novio de mi hija se metió adentro del taxi, y cuando me acerqué al móvil mi hija me pegó una piña en la cara, y comenzó a pegarme en reiteradas ocasiones, agarrándome para que no vaya al taxi”.

El hombre comentó como ocurrió la secuencia en donde recibió el corte del arma blanca: “No me pude acercar más, entonces vi que el novio de mi hija salió rápidamente del auto con un cuchillo liso y de tamaño grande, me largó un puntazo y me cortó en la panza”.

Después del episodio, la pareja se subió a un taxi y se fue rápidamente. Dos jóvenes que se encontraban como testigos de la situación llamaron a la ambulancia y lo trasladaron al hospital, donde le informaron que la herida fue un corte chico.

El hombre declaró que “hace rato vienen los problemas con mi hija porque ella me denunció por violencia, sin que yo le haga nada”.

La policía secuestró como pruebas la indumentaria del hombre herido, y la Policía Científica realizó las pericias en el lugar. Encontraron una cámara de vigilancia que captó lo acontecido, y se dio conocimiento a la División Policía de Investigaciones, quienes continúan con el trabajo.