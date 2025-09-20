Trelew: la policía intervino por una pelea en la calle y demoró a un joven ebrio con heridas en la cara

Un joven de 22 años fue demorado este sábado por la Policía en el barrio INTA de la ciudad de Trelew, tras protagonizar un episodio de violencia en la vía pública. El hecho ocurrió cerca de las 11:40 de la mañana, en la intersección de las calles Gaiman, Gastre y Trevelin.

Según el informe oficial, personal policial realizaba tareas de patrullaje por la zona cuando observó a un individuo de pie en medio de la calle realizando gestos desafiantes hacia un grupo de personas que se encontraba frente a una vivienda.

Al acercarse, los efectivos constataron que el joven se encontraba en estado de ebriedad, profiriendo insultos y provocaciones al grupo, e incitándolos a pelear. Además, portaba un arma blanca, la cual arrojó al notar la presencia policial.

El joven presentaba manchas de sangre en el rostro y en parte de sus prendas. Manifestó haber tenido una pelea previa con uno de los integrantes del grupo. Las personas involucradas aseguraron que el sujeto pasó por el lugar insultándolos sin motivo, e intentando iniciar una confrontación.

El joven fue trasladado a la dependencia correspondiente y quedó a disposición de la Justicia por infracción a los artículos 71°, 158° y 161° del Código de Convivencia (Ley XV-27).

En la intervención actuaron autoridades judiciales locales, entre ellas una fiscal, un juez de paz y una defensora pública