Una investigación por trata de personas con fines de explotación sexual sacude a Comodoro Rivadavia. La causa, que involucra a una organización que operaba entre Buenos Aires y el sur del país, avanzó con una serie de allanamientos simultáneos y la detención de varios acusados.

Según informó la fiscal federal Verónica Escribano, la estructura delictiva trasladaba mujeres desde Buenos Aires hacia Comodoro, donde eran explotadas en distintos inmuebles del centro de la ciudad. Durante los procedimientos se rescataron al menos siete mujeres y se incautaron elementos clave para la causa. Tras las audiencias realizadas, la Justicia tomó distintas decisiones para los implicados.

En el marco de la investigación, el Ministerio Público Fiscal solicitó que todos los imputados quedaran detenidos preventivamente mientras avanza la causa. Sin embargo, el juez a cargo resolvió medidas cautelares diferentes para cada persona involucrada:

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

Un hombre quedó con prisión preventiva efectiva: deberá esperar el juicio en una unidad carcelaria.

Otros imputados recibieron prisión domiciliaria, bajo monitoreo mediante tobilleras electrónicas, visitas de control y restricciones para salir del domicilio.

Por otra parte, se supo que otro de los sospechosos no fue hallado durante los allanamientos, escapó de la justicia y es intensamente buscado.

Además, está previsto que esta semana se realice una audiencia para revisar las detenciones preventivas, ya que la defensa presentó una impugnación contra ellas.

Estas decisiones se tomaron en el marco de las audiencias realizadas el pasado sábado 13 de septiembre por la mañana, donde también se formalizó la apertura de la investigación penal preparatoria. La fiscal Verónica Escribano remarcó la complejidad del caso y la importancia de profundizar en las pruebas recolectadas durante los operativos, especialmente los dispositivos electrónicos secuestrados.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

Cabe recordar que, en diálogo con ADNSUR, la fiscal explicó que se trata de un grupo delictivo con base en Buenos Aires que trasladaba mujeres al sur del país para ser explotadas sexualmente. Según declaraciones vertidas en la audiencia judicial, esta modalidad se habría repetido durante años, con víctimas rotando cada 15 días para evitar que permanecieran demasiado tiempo en un mismo lugar.

ALLANAMIENTOS Y DETENCIONES CLAVE

El pasado jueves 11 de septiembre se realizaron tres allanamientos simultáneos: dos en Comodoro y uno en la ciudad de Buenos Aires. Allí fueron detenidas tres personas y se secuestraron múltiples elementos de interés para la causa, especialmente teléfonos celulares que ahora serán peritados.

Durante la audiencia del sábado, el Ministerio Público Fiscal logró la legalización de las detenciones. La jueza de garantías resolvió distintas medidas cautelares: una de las personas quedó con prisión preventiva en una unidad carcelaria, mientras que las otras dos fueron beneficiadas con prisión domiciliaria bajo vigilancia. Un cuarto implicado permanece prófugo y es buscado por la justicia.

“Viento Blanco”: secuestraron 20 kilos de cocaína con el sello de un poderoso clan narco

UNA MODALIDAD CUIDADOSAMENTE OCULTA

La fiscal Escribano detalló que, aunque solo una de las siete mujeres rescatadas se autopercibió como víctima, las autoridades continúan trabajando con perspectiva de género y acompañamiento para lograr su contención. “La percepción de ser víctima o no es muy delicada y debe tratarse con extremo cuidado”, señaló.

Uno de los aspectos más complejos del caso es la modalidad de captación y traslado: muchas mujeres sabían a qué venían, pero eran engañadas con contratos simulados de alquiler o pagos diarios que disfrazaban la verdadera finalidad del viaje. Según la fiscal, esto forma parte de una estrategia deliberada de las organizaciones para evadir condenas.

El IPV sorteará 19 casas en Comodoro: cómo inscribirse y cuáles son los requisitos

La causa actual tuvo antecedentes de denuncias anónimas que no lograron avanzar por la dificultad de establecer los domicilios exactos donde se ejercía la explotación. “No vamos a dar detalles concretos del lugar, pero estamos hablando del pleno centro de la ciudad, con un importante caudal de clientes”, advirtió la fiscal, confirmando que durante los allanamientos también se encontraron personas que acudían como consumidores del servicio sexual.

POSIBLES DELITOS CONEXOS

Además del delito de trata de personas, la causa podría incluir otras figuras legales como violaciones a la ley de profilaxis, lavado de dinero y hasta posibles delitos de corrupción institucional, según adelantó la fiscal.

Sorpresa en Comodoro: la policía fue a una casa por un trámite y descubrió algo que no esperaba

Con el avance de la investigación se determinará si la causa continuará por la vía federal o si algunos tramos serán remitidos al fuero provincial por figuras como favorecimiento de la prostitución.

Aunque hasta ahora hay solo tres detenidos y siete mujeres rescatadas, la fiscal Escribano no duda en afirmar que el número de víctimas podría crecer. Además, indicó que, a medida que se disipe el temor, más mujeres podrían animarse a declarar.