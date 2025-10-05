Tras varios tiroteos en Comodoro, la Policía realizó 19 allanamientos: secuestraron armas y drogas

La Policía del Chubut llevó adelante este sábado un amplio operativo en Comodoro Rivadavia que derivó en el secuestro de armas de fuego, drogas, dinero en efectivo y más de 1.500 municiones de distintos calibres. El procedimiento se concretó tras una investigación judicial vinculada a hechos de abuso de armas y amenazas ocurridos en la ciudad días atrás.

De acuerdo con la información oficial, los allanamientos fueron solicitados por el Ministerio Público Fiscal y se realizaron de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad. En total, se concretaron 19 procedimientos que contaron con la intervención de la División Policial de Investigaciones (DPI).

Investigación en curso

Los operativos se enmarcan en una causa judicial por abuso de armas, amenazas, daño y violación del artículo 189 bis del Código Penal, que sanciona la tenencia y portación ilegal de armas de fuego. La investigación busca esclarecer enfrentamientos registrados recientemente en la ciudad, presuntamente relacionados con disputas entre grupos antagónicos.

Durante las diligencias, los agentes identificaron a siete personas y procedieron a la requisa de los domicilios allanados. Entre los elementos secuestrados se encuentran seis armas de fuego, entre ellas dos pistolas calibre .380, un revólver y diferentes municiones. En total, fueron contabilizadas más de 1.500 balas de distintos calibres, lo que fue considerado un hallazgo de magnitud por las autoridades.

Drogas y plantas de cannabis

Además de las armas y la munición, los investigadores encontraron alrededor de 400 gramos de cocaína y marihuana fraccionada, lista para su comercialización. En uno de los inmuebles también se hallaron cuatro plantas de cannabis sativa, de entre 47 y 72 centímetros de altura, que dieron resultado positivo en el test de campo.

Este hallazgo fue comunicado al Juzgado Federal con sede en Rawson, en el marco de la Ley de Estupefacientes, por tratarse de un delito de competencia federal.

Otros elementos secuestrados

El operativo permitió también el secuestro de equipos de comunicación, un chaleco de protección balística, cámaras de videovigilancia y numerosos teléfonos celulares. Estos dispositivos serán peritados en el marco de la investigación para determinar posibles conexiones con los hechos delictivos que originaron la causa.

Las autoridades remarcaron que el material secuestrado será clave para avanzar en la investigación, ya que los equipos de comunicación y las imágenes de vigilancia podrían aportar pruebas sobre la dinámica de los enfrentamientos previos.

Operativo coordinado

El despliegue contó con un importante número de efectivos de la Policía del Chubut, que trabajaron en coordinación bajo la supervisión de la División de Investigaciones. Según se informó, los procedimientos se desarrollaron sin incidentes y los resultados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Los investigadores destacaron la magnitud del operativo, no solo por el número de allanamientos realizados en simultáneo, sino también por la cantidad de armas, drogas y municiones secuestradas en distintos domicilios de Comodoro Rivadavia.

La investigación continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas en los próximos días, ya que los peritajes a los elementos incautados podrían aportar datos relevantes para esclarecer la causa.