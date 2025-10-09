Tras un allanamiento policial en Chubut, recuperaron un auto robado

La División Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut informó que recuperó un auto que había sido denunciado como robado en jurisdicción de la Comisaría Primera de Trelew.

El vehículo, un Peugeot 207 Compact Allure 1.4, modelo 2016, había sido llevado en la mañana del día anterior frente a un domicilio ubicado en calle Inmigrantes al 300. La propietaria había estacionado el coche frente a su vivienda y lo había dejado cerrado. Al salir alrededor de las 11 horas, constató que su vehículo ya no estaba y dio aviso a la policía.

Efectivos de la Comisaría Primera y de la División Especial iniciaron la investigación del caso. Tras reunir información y realizar tareas de inteligencia, solicitaron al Ministerio Público Fiscal la autorización para llevar a cabo un allanamiento en un domicilio donde se sospechaba que el vehículo podía estar oculto. La solicitud fue aprobada por el juez penal de turno.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

El miércoles a las 17:00, la policía realizó el allanamiento en una vivienda de calle Ecuador al 1700, en el barrio Corradi de Trelew. Durante el allanamiento, los efectivos lograron recuperar el vehículo robado, junto con documentación y otros elementos relevantes para la investigación.

El propietario de la vivienda fue notificado e imputado por el delito de robo automotor. La investigación continuará bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal local, que determinará los pasos legales a seguir.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

El procedimiento fue encabezado por el Comisario Marcos González y supervisado por el Director de Policía Judicial, Crio. General Eduardo Chemin. Según informaron fuentes oficiales, el vehículo recuperado ya fue entregado a su propietaria.

Secuestraron en Chubut una lujosa camioneta RAM vinculada a una causa federal por narcotráfico

El martes por la tarde, alrededor de las 19:00 horas, personal de la División Sustracción de Automotores secuestró una camioneta Dodge RAM roja, modelo 2017, valuada en 40.000 dólares, que circulaba por las calles de Puerto Madryn.

El operativo fue resultado de tareas de investigación que permitieron establecer que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo emitido por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La medida se enmarca en una causa por narcotráfico y lavado de activos, instruida por el Juzgado Federal de esa provincia.

El desgarrador posteo de la novia del joven que fue asesinado en Comodoro: “Mis sueños a la basura”

Una vez confirmada la situación legal de la camioneta, se procedió a su secuestro y traslado al Puesto Policial 212, donde quedó a disposición de la Justicia Federal de Corrientes.

El conductor, que manejaba el rodado al momento del operativo, fue notificado por el delito de encubrimiento. Por el momento permanece en libertad, aunque continuará supeditado al avance de la investigación judicial.

Las autoridades destacaron la importancia del trabajo coordinado entre las divisiones policiales y la Justicia Federal para detectar vehículos involucrados en causas complejas, como el narcotráfico y el lavado de activos.

Escuelas de Comodoro suspendieron las actividades ante la alerta naranja por viento: cuáles son

Este tipo de operativos forma parte de los controles que se realizan de manera periódica en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de prevenir delitos y colaborar en investigaciones abiertas en otras jurisdicciones.