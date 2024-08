Este lunes, la madre de Loan Danilo Peña habló con la prensa y denunció que la intentaron convencer para que declarara que su hijo había muerto en un accidente. Nuevamente, la mujer aseguró que al nene de cinco años “lo llevaron”.

En ese sentido, precisó, “nos quiso convencer, pero no. Lo del accidente es falso, mi marido también me dijo que es falso porque él debería haber visto si lo atropellaron. Yo estaba ya en la búsqueda de mi hijo cuando me contó que lo quisieron convencer”, explicó María Noguera en una entrevista con Todo Noticias.

La madre del nene desaparecido volvió a apuntar contra Laudelina por la versión del accidente: “Eso es un falso testimonio. Laudelina ya mintió varias veces, mintió diciendo que entregué a mi hijo y mintió diciendo que estaba embarazada. Ella está mintiendo, es todo mentira”.

Asimismo, aseguró que la hermana de su pareja “tiene que saber algo porque la llamó Antonio preguntándole si Loan llegó cerca del papá”, unos minutos después de que su hijo desapareciera del naranjal. Desde ese lugar fue que apuntó contra las tres personas que llevaron al nene de cinco años al naranjal: “Todos los que estaban con él en el naranjal tienen que saber, no se puede escapar una criatura de cinco años con estos tres mayores”.

Noguera no descartó la posibilidad de que la desaparición de Loan esté relacionada con un viejo conflicto familiar por un terreno: “Puede ser una venganza por el tema del terreno, podemos pensar cualquier cosa. Todos sabemos que a él lo llevaron”.

Además, la mamá del nene de cinco años se refirió a las llamadas borradas que se encontraron en el celular de Catalina Peña, su suegra. “Me llamó la atención que haya borrado llamadas, pero no sé bien cómo fue”, señaló.

Con respecto al paradero de su hijo, expresó: “Ojalá que esté bien, que esté sano y salvo, es lo que esperamos todos. Que vuelvan y lo larguen, como pidió mi hijo, en una escuela o en una terminal. Porque él también debe estar sufriendo. Así como nosotros estamos sufriendo, él está sufriendo por no estar con nosotros”.

Este martes se cumplirán dos meses de la desaparición de Loan y María contó cómo se siente al respecto: “Estoy sufriendo hace dos meses, queremos saber algo de él. Yo no duermo, no es fácil lo que estoy viviendo. Si yo me caigo acá, se caen todos. Estoy haciendo fuerza, tratándome de mantener en pie. No voy a bajar los brazos hasta que vuelva”.

“No queda más que esperar una buena noticia, hacemos cosas mientras esperamos una novedad, una noticia buena. Tenemos que saber algo de Loan, esto no va a quedar como un misterio. Le pido a dios que esté bien, que vuelva pronto”, concluyó.

A sesenta días de la desaparición del nene de cinco años, este martes a las 19 se realizará una masiva marcha desde 9 de Juio hasta Goya para pedir por la aparición con vida de Loan. Al día siguiente, el miércoles, se realizará otra movilización en 9 de Julio.