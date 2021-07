La sede del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) ubicada en la calle Alsina 527 fue allanada el miércoles, en el marco de una investigación que se inició por denuncias de cobro de aportes forzosos de un 10 por ciento de los planes sociales que reciben quienes integran esta organización.

Este jueves se movilizaron por el centro de Comodoro Rivadavia para manifestar su repudio al accionar de la justicia. Miguel Prudente, referente del MTE a nivel provincial, contó a ADNSUR que este jueves llegaron distintos referentes del movimiento para movilizarse y solidarizarse con los compañeros de Comodoro, a raíz de una denuncia por extorsión.

"Nosotros no pregonamos esta práctica política que sabe que existe porque desde el mismo Poder Político y las gestiones de gobierno se viene profesando", dijo en referencia a la denuncia del cobro obligatorio de una suma de dinero de los planes que reciben los integrantes del movimiento.

"Nosotros somos una organización gremial, no somos un movimiento de trabajadores desocupados, sino un movimiento de trabajadores que trabajan en distintas ramas de la economía popular", manifestó a este medio.

En este marco, el referente dijo que el objetivo es poder reunirse con el fiscal Héctor Iturrioz. "Somos los primeros interesados en tomar conocimiento de la investigación en curso y ponernos a disposición "afirmó.

Y cuestionó que el fiscal hable del trabajo que se realiza dentro del MTE porque "no conoce la realidad que viven los compañeros porque no es un fiscal que pisa los barrios y no tiene porque hacerlo, pero no puede opinar del trabajo que hace nuestros compañeros".

"Nosotros no retenemos la tarjeta de nadie porque son beneficios y programas nacionales que baja el Ministerio de Desarrollo Social de Nación a través del banco Nación y no puede cualquier tramitar esos beneficios", concluyó.