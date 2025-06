Tras las denuncias, renunció Claudio Petris como presidente de la Asociación de Magistrados

Claudio Alejandro Petris, juez camarista de Esquel, presentó este sábado su renuncia indeclinable a la presidencia de la Asociación de Magistrados y Funcionariado Judicial del Chubut (AMFJCH). La decisión fue comunicada formalmente a través de una nota en la que atribuye su salida a una "campaña de desprestigio" motivada por su participación institucional en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el plebiscito impulsado por el Gobierno provincial para la eliminación de los fueros.

En su renuncia, Petris hizo referencia a la difusión en redes sociales y medios de prensa de denuncias anónimas en su contra, que lo vinculan con supuestos casos de corrupción, abuso de poder y conductas inapropiadas dentro del ámbito judicial. Si bien no existe, hasta el momento, una denuncia formal presentada ante el Consejo de la Magistratura, el magistrado negó las acusaciones y sostuvo que los hechos son "inexistentes".

Denuncian a un juez de Chubut por presuntas amenazas, favores sexuales y corrupción

"La ausencia de firma y la falta de fuentes verificables no sólo comprometen la credibilidad de la publicación, sino que también despiertan serias sospechas sobre una posible operación de grupos de poder", indicó en su escrito. Asimismo, aseguró que, de iniciarse una investigación judicial, no apelará a los fueros constitucionales para ampararse.

La renuncia se produce en un contexto de fuerte tensión institucional, luego de que el gobernador Ignacio Torres acusara públicamente a Petris de intentar frenar la convocatoria al plebiscito provincial. Esta situación se sumó al malestar previo entre sectores del Poder Judicial y el Ejecutivo por decisiones salariales del Superior Tribunal de Justicia, cuestionadas por la Asociación que Petris encabezaba.

Torres criticó a los jueces que se oponen a la eliminación de los fueros y anunció una nueva cumbre de gobernadores patagónicos

El magistrado había solicitado explicaciones por dichos aumentos y defendido la postura del organismo que preside en defensa de la independencia judicial. Sin embargo, consideró que su continuidad en el cargo ya no era viable en el contexto actual.

Con esta renuncia, se abre una etapa de transición en la conducción de la Asociación de Magistrados del Chubut, en medio del debate público sobre la transparencia del sistema judicial y la eliminación de privilegios en los tres poderes del Estado.

Qué había dicho Ignacio Torres del caso

En medio de este escándalo, el gobernador de Chubut arremetió contra la justicia y aseguró: “No más fueros. No más privilegios”. El mandatario se refirió al juez acusado y, a través de X, manifestó: “Cuando le pregunté al juez Petris, presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut, por qué tenía tanto miedo a la eliminación de los fueros, evidentemente no me equivoqué”.

"No más privilegios", dijo Torres en medio del escándalo por el juez chubutense denunciado por corrupción y favores sexuales

Además, señaló: “Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la voluntad popular para que, en octubre, los chubutenses puedan decidir ponerle fin a los privilegios de todos: jueces, sindicalistas, diputados, gobernador y vice”.

¿Quién es Claudio Petris?

Claudio Alejandro Petris tiene 64 años, es oriundo de Capital Federal y se radicó en Chubut hace algunos años. En 2001 comenzó a ejercer en la Cámara de Apelaciones de Trelew y actualmente es juez de Cámara en Esquel. Además, representa a los jueces, fiscales y defensores públicos de la provincia en la Asociación de Magistrados.

El fiscal Cretton tras la desestimación de la denuncia en su contra: “Jamás actué por motivos políticos”

Amenazas y abuso de poder

El denunciante, cuya identidad se reserva por seguridad, afirmó a Canal 12 que Petris lo amenazó en varias oportunidades: “Con afectar a mi familia y el negocio que teníamos. Una vez me dijo que él tranquilamente podía poner en nuestro negocio familiar droga, o a mí en mis cosas y denunciarme”.

Además, sostuvo que las amenazas del juez lo llevaban al límite:“Decía un montón de barbaridades y daban muchas ganas de denunciarlo por esta impunidad con la que se maneja”.