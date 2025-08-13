Tras la condena a su exmarido por violación, Julieta Prandi aseguró: “Hoy empiezo a vivir”

Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, fue encontrado penalmente responsable en el juicio por abuso sexual contra su expareja, la conductora y modelo Julieta Prandi, en contexto de violencia de género.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, conformado por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, lo condenó a 19 años de prisión efectiva tras un proceso de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.

Fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima, en el marco de hechos reiterados. El escalofriante testimonio de Julieta Prandi en el juicio contra su ex: "Si me mataba, me hacía un favor"

Tras conocerse el veredicto, la justicia determinó su prisión inmediata. Sin embargo, no se descarta que sus abogados realicen presentaciones para impugnar la resolución.

“ESTO TIENE QUE MARCAR UN PRECEDENTE”

Tras conocerse el veredicto en contra de su exmarido y padre de sus hijos, Julieta Prandi se manifestó muy emocionada ante la condena que recibió Claudio Contardi.

“Siento que la Justicia finalmente escuchó, y no solamente me escuchó a mí, sino a todos los que estamos de este lado. Les agradezco de todo corazón en mi nombre y en el de todas las víctimas de abuso; esto tiene que marcar un precedente”, aseguró la actriz en diálogo con TN.

“Es la segunda etapa de mi vida en la que puedo elegir ser feliz”, añadió. Juicio contra Claudio Contardi: el abogado de Julieta Prandi pidió 50 años de prisión y los jueces fijaron la fecha para el veredicto

“Las condiciones para las víctimas tienen que cambiar. Mis hijos están cayendo en la gravedad de los hechos porque hasta el día de hoy yo se los había escuchado”, agregó.

Sobre la pena impuesta, consideró que es “ejemplar”: “Podría ser más, sí, pero son 19 años y es casi el infierno que yo viví, que fueron 20. Lo importante es que hoy lo detuvieron en el acto".

También agradeció a su actual pareja, Emanuel Ortega. “Es mi compañero de vida, mi sostén. Para él también fue muy duro acompañarme y entender todo lo que viví. Hoy es un cierre para los dos.”

Veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido por abuso sexual: piden 50 años de prisión

La conductora aprovechó y envió un mensaje a otras mujeres que sufren violencia: “Tengan fe, hay justicia. Y al entorno, que intente sacar a las víctimas de ahí, porque ellas no suelen pedir ayuda.” También volvió a cuestionar los tiempos judiciales: “Tardé cinco años en llegar a juicio. Esto tiene que hacerles abrir los ojos: no pueden demorarse tanto en casos de violencia.”

Sobre el vínculo de sus hijos con su padre, fue tajante: “Ellos no quieren verlo y nadie puede obligar a un menor a tener contacto con un adulto. No es un padre presente, nunca cuidó de ellos, y además es violento.”