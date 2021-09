Tras la aparición de dólares, la hija de Marcela López dijo que "la Justicia está comprada"

Rocío López, hija de Marcela, la mujer desaparecida el pasado 22 de mayo en Río Gallegos, puso en duda las funciones de la Justicia y la Policía de Santa Cruz en medio de la búsqueda de su madre, sosteniendo que "están comprados".

La joven habló tras la aparición de una caja de dólares termosellados en la casa del sobrino del principal sospechoso, José Luis Balado, expareja de Marcela López., quien fue vista por última vez el 22 de mayo pasado en la zona de la costanera de Río Gallegos.

La hipótesis del Poder Judicial remarca que la mujer tomó la drástica decisión de tirarse a las frías aguas de la ría pero, sin embargo, la familia no cree que se haya suicidado. Otra hipótesis vinculó la desaparición de la mujer a su ex pareja, José Luis Balado. Esta pista se investigó luego de la aparición de una nota que señalaba que "Marcela López está enterrada en la casa de su expareja", y que perros adiestrados siguieran el rastro de la mujer desde la costanera hasta la casa del hombre.

Se realizaron varios allanamientos en propiedades del hombre donde encontraron un maxilar pero fue descartado de que sea de una mujer y un hueso que sería una tibia. “Yo estaba tan en shock porque se encontró un maxilar humano, se encontró un mechón de pelo grueso que creo que es de mi mamá y unas llaves”, afirmó Rocío en diálogo con TN Noticias.

Ahora la causa tomó un nuevo rumbo, luego de que la familia de López denunciara el hallazgo de una importante cantidad de dólares termosellados en la casa de Mario Balado, quien junto a Matías Bezi son representantes de los hijos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como administradores del condominio que nuclea a las propiedades producto de la sucesión de Néstor Kirchner.

López contó que llegaron a esa propiedad de Río Gallegos junto a su abogado Jorge Trevotich y el adiestrador de perros Marcos Herrero tras ser marcada por los canes.

Según comentó, pudieron ingresar a la casa con la autorización de José Luis Balado, tío de Mario Balado y expareja de su madre. “Entro (a la propiedad) con el flash de mi celular porque la propiedad no tenía luz y era un lugar que tenía muchas cajas y muchas bolsas. Costaba mucho caminar porque era impresionante la cantidad de cajas y bolsas que había cerradas”, comentó.

“En un momento Marcos (Herrero) me dice mirá Rocío y cuando lo miro me estaba mostrando en su mano un fajo de dólares. No me di cuenta en ese momento lo grave que era lo que me estaba mostrando. Yo le respondo ´dejalo ahí´”, siguió. Dentro de las cajas había dólares termosellados con el logo del Banco Nación.

“Estaba muy impactada con los restos que se habían encontrado” y que habían marcado los perros, señaló la hija de Marcela.

“En el momento que salimos (de la casa) José Luis (Balado) cierra la puerta y ahí es donde Marcos Herrero y el abogado Jorge Trivotich me dicen lo grave que era lo que estaba ahí dentro”, enfatizó.

El abogado explicó que dejaron los billetes en su lugar y que hicieron una presentación ante la jueza Valeria López Lestón.

En este contexto, agregó: “Mi abogado solicitó un allanamiento para que la justicia encuentre lo que hemos visto”, pero “jamás nos permitieron ingresar a la propiedad”.

“El perro estaba buscando el olor de mi mamá y no nos dejaron avanzar en la búsqueda. Yo no entiendo por qué”, sentenció su relato con TN.

