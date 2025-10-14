Este martes por la mañana, alrededor de las 8:15, un episodio de extrema violencia sacudió al barrio Roca de Comodoro Rivadavia cuando un vehículo utilitario que circulaba en las inmediaciones de la Oficina Judicial abrió fuego con armas de grueso calibre, generando una situación de altísimo riesgo para las personas presentes. En ese momento se desarrollaba una audiencia judicial, lo que hizo aún más delicado el incidente.

El hecho ocurrió en la esquina de Portugal y Samper López, justo antes de iniciarse la audiencia preliminar por el homicidio de Matías Nieves, cuyo caso es de gran impacto en la ciudad. Según fuentes policiales, cuatro personas que se movilizaban en un utilitario descendieron del vehículo y efectuaron varios disparos hacia el acceso a la sala de audiencias.

La rápida intervención policial permitió la captura de los sospechosos en la intersección de calles Mitre e Yrigoyen, donde un oficial los detuvo y se incautaron cuatro armas de fuego de grosor significativo.

En el lugar trabajaron equipos de Criminalística, la Brigada de Investigaciones, la Seccional Primera y personal del Ministerio Público Fiscal. Desde la Guardia de Fiscalía se prepara la formulación de cargos correspondiente, que será tratada en la audiencia de control de detención cuyo horario aún no ha sido confirmado.

Según las investigaciones preliminares, el ataque estaría dirigido contra familiares de Matías Nieves, lo cual vincula directamente el acto de violencia con el proceso judicial que se desarrollaba en la Oficina Judicial. Este hecho pone de manifiesto la tensión y la peligrosidad que rodean casos de alta conflictividad en la ciudad.

VECINOS DEL BARRIO ROCA PIDIERON EL TRASLADO DE LA OFICINA JUDICIAL

Tras el episodio, Celeste Gallardo, presidenta de la asociación vecinal del barrio Roca, habló con los medios locales para expresar el sentir del sector y aseguró que "este hecho fue la gota que colmó el vaso".

Posteriormente recordó que, si bien el episodio del tiroteo fue especialmente grave, no es el único problema que afecta a la zona. En este sentido, mencionó reiterados actos de vandalismo en monumentos y espacios públicos, como también el mal uso y desorden en la vía pública, lo que contribuye a una sensación permanente de inseguridad entre los vecinos. “Orinan toda calle”, reclamó.

Por ello, una demanda recurrente de los residentes del barrio es el traslado de la Oficina Judicial a una ubicación más segura. “Esperamos que quienes tienen que intervenir, como las autoridades provinciales, puedan evaluar esta posibilidad para darles a los vecinos la garantía de poder sentirse más seguros”, destacó Gallardo.

Sobre la continuidad de estas gestiones, explicó que ya mantuvieron contacto con el jefe de la comisaría local y con el ministro de Seguridad, quienes se mostraron abiertos al diálogo y la búsqueda de soluciones. Por la tarde, anunciaron que mantendrán una reunión con autoridades policiales para avanzar en el planteo.

LOS PROBLEMAS RECURRENTES QUE SUFREN LOS VECINOS EN LA ZONA

Gallardo detalló los problemas que enfrentan a diario, que van más allá del tiroteo puntual. Precisamente, indicó que el barrio ha sufrido vandalismos, con pintadas sobre monumentos importantes como el de la colectividad portuguesa y rayados en vehículos estacionados en las cercanías. También alertó sobre cortes de calles y la frecuente presencia de personas consumiendo alcohol en vía pública.

Es especialmente preocupante para la comunidad que, tras eventos con gran movimiento de personas en la zona, se sucedan robos en las casas y comercios del entorno, lo que indica problemas estructurales de seguridad y vigilancia.

Sobre acciones vecinales, la presidenta del vecinal comentó que existe la iniciativa de recolectar firmas para exigir a las autoridades el traslado de la Oficina Judicial y medidas que garanticen mayor protección. “Fue una propuesta de un vecino, nosotros como vecinal le dimos el aval de que si lo quieren hacer por iniciativa propia cuentan con nuestro apoyo. Lo tendremos en cuenta y será considerado”, cerró.