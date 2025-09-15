Un insólito robo se registró en la Catedral San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia, cuando una persona no identificada se llevó una biblia de la Capilla del Santísimo.

El párroco, Adrián Torres, contó en diálogo con ADNSUR que el robo tuvo lugar el viernes pasado. “Me acerco, como todas las mañanas, a rezar en la capilla del Santísimo y me doy cuenta de que faltaba una Biblia. Se trata de estas biblias grandes, biblias de uso familiar que suele haber en los hogares, que tienen ilustraciones. Muy bonita, y que estaba ahí como signo de la presencia de la palabra”, relató.

El sacerdote explicó que la sustracción no involucró otros objetos de valor: “Bueno, evidentemente se ve que alguien, aparte de leerla, dijo: ‘bueno, me la llevo a casa’ y se la llevaron, nada más”.

A continuación explicó que no radicó la denuncia por considerar que era “algo tan pequeño”. Sin embargo, contó que “justamente vinieron de la policía a ver, me dicen: ‘no, padre, usted tiene que hacer la denuncia’. Bueno, y esto, a partir de ahora, donde note que falte algo, voy y lo hago”.

El párroco indicó que no pudieron identificar al ladrón ya que las cámaras se encontraban desconectadas debido a trabajos eléctricos: “Tenemos cámaras. Lo que pasa es que justo estaban desconectadas porque, como en estos días estuvimos trabajando con el tema de la electricidad en el templo, se habían desconectado. Así que ahora ya las vamos a conectar y volvemos a la normalidad”.

El padre reconoció que fue una sorpresa el hecho, aunque lo relativizó con ironía: “Sí, llama la atención, pero bueno, yo decía: no hay que sorprenderse de nada. Esperemos que lean la Biblia, por lo menos”.

En ese sentido, recordó antecedentes de robos menores en la catedral: “Sí, han querido forzar las alcancías, por eso ya también las vaciamos periódicamente, no dejamos que se acumulen, que pase el tiempo. Y sí, en eso sí estamos más atentos. Que es más lógico, pero que se lleven la Biblia… no. Tampoco se han dado muchos robos ahí en la catedral”.

Finalmente, Torres reflexionó sobre la actitud con que deben afrontar este tipo de episodios: “Se supone que la gente viene a rezar, no a robar, y tampoco vamos a estar perseguidos, viste, mirando a todo el mundo, sospechando de todo el mundo, porque no es la idea”. No obstante, adelantó que a partir de ahora “tendremos más cuidado”.