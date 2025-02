La Justicia le negó la prisión domiciliaria a Roberto Alejandro Romero, acusado de haber asesinado a puñaladas a Maximiliano Cifuentes en el barrio Laprida, durante el 1° de enero. La decisión judicial se confirmó horas después de que la familia de la víctima realizara una movilización para reclamar que el imputado continúe detenido.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), durante la audiencia realizada este lunes, el abogado defensor planteó que el crimen fue cometido durante un caso de “exceso de la legítima defensa”.

En ese contexto, solicitó que Romero fuera beneficiado con la prisión domiciliaria, con la obligación de presentarse semanalmente a controles y la prohibición de acercarse a testigos.

La jueza Lilián Bórquez confirmó la calificación legal provisoria de “homicidio simple", propuesta por la fiscal Belén De La Canal, y “dispuso aplicar el plazo de treinta días de prisión preventiva contra Romero”, según detalló el MPF.

EL DOLOR DE LA ABUELA DE LA VÍCTIMA: “ME QUITARON LAS PIERNAS”

En la previa de la audiencia, familiares y amigos de Cifuentes se movilizaron frente a la oficina judicial para rechazar el pedido de prisión domiciliaria que iba a realizar el abogado del acusado.

“Maxi era un chico muy bueno y trabajador. Compañero de su madre y mío. Me siento como que me quitaron las piernas, porque mi nieto me llevaba a todos lados. Era el hombre de la casa”, lamentó Ana María, abuela de la víctima.

Sobre la investigación judicial, señaló: “Quiero que se haga Justicia y que a este hombre no lo dejen en libertad por nada del mundo, porque se va a escapar. Que lo condenen a lo que merezca. Hay una condena de la que no se va a salvar, que es la de Dios”.

CÓMO FUE EL CRIMEN

El crimen ocurrió durante la madrugada del primer día del año, cerca de las 5.30. Menos de 24 horas después fue detenido Romero, de 33 años, señalado como autor del homicidio.

Según informaron fuentes policiales, Cifuentes, un joven de 21 años que había sido padre hacía siete meses, se encontraba en compañía de un amigo en las cercanías de las calles Otawa, entre Tinogasta y Código 2046, en la zona conocida como "60 viviendas" del barrio Laprida.

En ese lugar se produjo un altercado con una mujer. Poco después habría llegado acusado, quien tras una discusión atacó a la víctima con un elemento cortante y le dio tres puñaladas que le provocaron la muerte.