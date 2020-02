COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El jefe de los ficales en Comodoro, Juan Carlos Caperochipi, se refirió al ruidazo que tuvo lugar este jueves en los tribunales de distintas localidades de Chubut, en reclamo por el pago de salarios en tiempo y forma. "Es un reclamo que se hace siempre en el marco de la ley que presenta como modalidad distinta que a la actividad que cumplen los trabajadores judiciales del Sitrajuch se sumó la Asociación de Magistrados y funcionarios y también aquellos que no estamos asociados pero consideramos que es necesario expresarnos y visibilizar el problema del Poder Judicial, que no radica sólo en no percibir nuestros salarios sino en las dificultades que se presentan al cumplir con nuestras tareas por lo menos desde un mínimo de satisfacción de las actividades".

Este jueves judiciales de las distintas localidades de Chubut realizaron un "ruidazo" en Tribunales

"Es un reclamo que se hace y siempre será así sin perturbar de manera drástica el servicio; ése es el límite que ponemos. Nos manifestamos en un horario en el que podemos hacerlo manteniendo las guardias mínimas de trabajo; si bien se afecta el normal desenvolvimiento no es al punto de privar a los vecinos del servicio de justicia. Adecuamos nuestras formas de atención y sistema de trabajo para poder efectuar nuestros reclamos", resumió el jefe de fiscales.



"Los empleados judiciales ellos pueden hacer paros y medidas de fuerza, no así los funcionarios y magistrados quienes tenemos que buscar formas de reclamar que no impliquen la retención de servicios ni el paro", comparó.

"Por un lado el servicio de justicia está cubierto, aunque reducido a niveles menores al trabajo habitual pero no se han cerrado las puertas de los tribunales", aseguró.

Por su parte, Raúl Belcastro, secretario del SiTraJuCh, dijo que "no hay aún ningún tipo de cronograma" de pagos por parte del Gobierno provincial. "Sabemos que lo único que pudieron pagar es el primer rango de los jubilados. No hay ningún anuncio del pago al primer rango para cobrar sus haberes el sábado. El viernes pasado, en la reunión con el gobernador se le consultó y no pudo garantizar ninguna fecha con lo cual la situación sigue complicándose".

Agregó que "toda esta semana estamos en retención hasta el viernes; mañana vamos a resolver qué planteamos para la semana entrante y el martes tenemos una reunión con el Superior y los magistrados para ver qué acciones se pueden hacer en forma conjunto con los magistrados".