La semana pasada, tras anunciar que la provincia asumiría la responsabilidad de las obras en la Ruta 40, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, propuso que los camiones chilenos que circulan por ese corredor clave comiencen a pagar por su uso, con el objetivo de financiar tareas de mantenimiento.

Este lunes, Torres confirmó que avanzará con esa iniciativa y enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial. A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario explicó: “Vamos a enviar un proyecto de ley para que la Legislatura autorice a Chubut a cobrar una tasa de mantenimiento a los camiones extranjeros que utilizan esa ruta todos los días y son, en gran parte, responsables de su desgaste”.

Sin embargo, la respuesta no hizo esperar desde el sector de transportistas chilenos. La Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG) emitió un comunicado en las últimas horas para manifestar su rechazo a la propuesta del gobernador de Chubut.

“Estamos levantando la voz para que nuestras autoridades sepan lo que está sucediendo. No vamos a aguantar que nos cobren otro arancel más. Ya pagamos al entrar y al salir de Argentina, y las rutas están en mal estado. El gobernador desconoce la realidad que vivimos quienes las transitamos a diario”, manifestó Jaime Cárdenas, el presidente de Utramag, quien además calificó las declaraciones como infundadas y carentes de conocimiento técnico.

En continuidad, planteó - en diálogo con ITV - que las rutas en Argentina “no tienen el estándar de las rutas chilenas” y que sin dudas, las condiciones complejas para circular son ampliamente conocidas por los transportistas que recorren estos trayectos con frecuencia.

El dirigente de UTRAMAG desmintió la acusación de que los camiones chilenos dañan las rutas, al sostener que las unidades cumplen estrictos controles de peso a los que son sometidos. “Nos pesan en varias romanas: al ingresar a Argentina, en Piedrabuena y en Monte Aymond. Todos los camiones chilenos andan dentro de la norma, que es de 45 toneladas. Sin embargo, muchos camiones argentinos que se dirigen a Río Grande o Ushuaia circulan con entre 60 y 70 toneladas, superando su límite permitido de 52 toneladas”.

Finalmente, le pidió a las autoridades en Argentina no tergiversar la información por respeto a la labor del trabajo de los transportistas chilenos. Si bien el gremio no ha anunciado acciones concretas por ahora, advirtió que no descartan tomar medidas más radicales si la situación no se aclara o agrava.

¿DE QUE SE TRATA EL COBRO A TRANSPORTISTAS EXTRANJEROS?

Sobre el convenio de compensación que permitirá a Chubut realizar obras a cambio de compromisos que provincia tiene con Nación, afirmó: “Hace una semana le solicitamos al Gobierno Nacional que incluya el traspaso de la obra de reparación de la Ruta Nacional 40 al convenio de compensación de deuda, para poder reparar con fondos propios una de las vías más transitadas y deterioradas de la provincia”.

En la misma línea, señaló: “La Ruta 40 no puede seguir siendo un riesgo para miles de familias que la transitan todas las semanas. Por eso, decidimos hacernos cargo de una obra que es clave para la seguridad vial, el turismo y la producción; y vamos a establecer un esquema justo, en el que quienes más la utilizan también contribuyan a su mantenimiento. Porque gobernar es actuar con firmeza y cuidar lo que es de todos”.

En en el video, donde se mostró acompañado por el secretario de Infraestrucutra, Hernán Tórtola; y el vicegobernador Gustavo Menna, Torres sostuvo: “Reparar esa ruta y no atacar el problema implica que en pocos años estaríamos nuevamente con una ruta en pésimas condiciones”.

Además, señaló que el proyecto que se enviará a la Legislatura buscará que el Ejecutivo esté habiltado a “realizar el pesaje correspondiente y cobrar por la utilización de esa ruta, que es una ruta argentina y que hoy lamentablemente es un riesgo para miles de familias chubutenses".