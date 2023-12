Transportaban carne a kilómetros de Comodoro y fueron infraccionados

Este sábado al mediodía sobre la ruta provincial 26, dos hombres fueron demorados e infraccionados por la policía al momento de ser sorprendidos con restos de animales en su camioneta.

El hecho se produjo alrededor de las 12 a 50 kilómetros de Comodoro Rivadavia cuando la División Seguridad Rural y Caballería realizaba un control de preventivo hasta que observaron que una Chevrolet Montana se aproximaba a ellos.

Al frenarlo, revisaron el interior y exterior del vehículo y en la caja encontraron carne que estaba siendo transportada a la ciudad de Sarmiento.

Observando lo que había en su interior, notaron que tenían una vaca faenada junto a un cordero, por lo que procedieron a decomisarle los alimentos e infraccionarlos por no cumplir con las normas: la camioneta no era apta y tampoco estaba habilitada para el traslado, sumado a que la carne no estaba en cadena de frío.

Por último, se contactaron con la División Seguridad Rural de Sarmiento y la comisaría de la localidad para consultar si en las últimas horas se presentó algún caso de abigeato, lo cual resultó negativo.