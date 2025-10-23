Transfemicidio de Azul Semeñenko: los peritajes que podrían definir la causa

La causa por el transfemicidio de Azul Semeñenko continúa en etapa de investigación formal, tras la imputación de Roberto Daniel Sánchez, detenido luego de los allanamientos realizados en su vivienda del barrio Toma La Familia. La fiscal Guadalupe Inaudi y el fiscal jefe Agustín García solicitaron un plazo de cuatro meses para completar las pericias y reconstruir lo ocurrido la madrugada del 25 de septiembre, cuando Azul fue vista con vida por última vez.

El trabajo investigativo apunta a determinar cómo Sánchez descartó el cuerpo. Las cámaras de seguridad muestran que, en la madrugada del 26, cargó un objeto pesado en su camioneta y se dirigió hacia el canal de desagüe en Trenque Lauquen y Pergamino, lugar donde fue hallada la víctima.

Peritajes sobre sangre, celulares y cámaras

Entre las pruebas pendientes figuran el relevamiento completo de cámaras de seguridad, la pericia de teléfonos celulares, la apertura del DVR secuestrado en el domicilio del acusado y la identificación de sangre humana hallada en distintos puntos: su casa, la gomería donde trabajaba y el interior de la camioneta.

“Pruebas contundentes y una camioneta clave”: lo que se sabe del caso Azul Semeñenko

Inaudi explicó en diálogo con LU5 que el trabajo de campo fue exhaustivo:

“Se realizó un amplio test con reactivos, que dio positivo para sangre humana, incluso en zonas lavadas. También se detectaron rastros en armas blancas y en la camioneta del imputado”, indicó.

Las muestras fueron enviadas a laboratorio para confirmar si contienen material genético suficiente para determinar si pertenecen a Azul. Además, se secuestraron prendas de vestir, una cartera y un par de aros, que serán sometidos a reconocimiento por parte de los familiares.

Transfemicidio de Azul Semeñenko: detuvieron a un hombre tras un allanamiento realizado en Neuquén

La fiscal señaló que el caso exige un abordaje meticuloso.

“Es complejo reconstruir lo que ocurrió entre cuatro paredes. Estamos frente a una acción tan violenta que requiere analizar los resultados de la autopsia, el contexto en que se encontraba Azul y las pruebas obtenidas en el lugar”, afirmó.

La evidencia recolectada hasta el momento sostiene la calificación de homicidio triplemente agravado por ensañamiento, odio al género y por mediar violencia de género, conforme a la Ley de Identidad de Género, que obliga a respetar la identidad autopercibida de las personas.

La defensa busca reducir la acusación

Durante la audiencia de formulación de cargos, el imputado Sánchez no declaró. Su defensor, Ezequiel Leanza, intentó cambiar la calificación a homicidio en estado de emoción violenta o, subsidiariamente, homicidio simple, alegando que hubo una discusión bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Neuquén se moviliza por Azul Semeñenko: «Fue asesinada, fue transfemicidio»

El juez Juan Manuel Kees rechazó ese planteo y ratificó la acusación agravada, disponiendo ocho meses de prisión preventiva ante el riesgo de fuga y entorpecimiento. El magistrado destacó la saña del ataque, las más de 25 puñaladas, las fracturas defensivas y el odio reflejado en la forma del descarte del cuerpo.