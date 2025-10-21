Transfemicidio de Azul Semeñenko: el juez avaló la acusación por ensañamiento y violencia de género

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén formalizó la acusación por homicidio triplemente agravado contra Roberto Daniel Sánchez, un gomero de 59 años del barrio Toma La Familia, señalado como el autor del transfemicidio de Azul Semeñenko.

La fiscal del caso, Guadalupe Ianudi, detalló que la calificación se basa en tres agravantes: ensañamiento, odio a la identidad de género y violencia de género. Según explicó, la víctima sufrió múltiples heridas punzocortantes y golpes que exceden las necesarias para causarle la muerte. “El ataque implicó un sufrimiento innecesario, una voluntad deliberada de aumentar el dolor y la crueldad del hecho”, sostuvo la fiscal.

El cuerpo de Azul fue encontrado el 15 de octubre en un canal de desagüe en Valentina Norte, envuelto en una lona y con ataduras, lo que reforzó la hipótesis de una muerte violenta premeditada.

Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas que están “sobreendeudadas”: de qué se trata

Una mujer trans en situación de vulnerabilidad

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal subrayó que el crimen estuvo motivado por el odio a la identidad de género. Azul era una mujer trans y se encontraba en una situación de vulnerabilidad física y simbólica, según remarcó la fiscal Ianudi.

Además, se incorporó la agravante por violencia de género, ya que el acusado actuó desde una posición de dominio, ejerciendo violencia letal contra una mujer en un entorno controlado por él. “Ella fue trasladada al territorio del imputado, un espacio donde él tenía poder y donde ejerció la violencia que le quitó la vida”, describió la fiscal.

Un pozo de 3.700 metros, expertos internacionales y simuladores: así será la perforación que puede cambiar el futuro de la cuenca

La audiencia: ocho meses de prisión preventiva

El fiscal jefe Agustín García, junto a Ianudi, solicitó que Sánchez permanezca ocho meses detenido con prisión preventiva, argumentando que la investigación aún no concluye. Entre las medidas pendientes figuran relevamientos de cámaras, peritajes sobre teléfonos celulares, apertura del DVR y reconocimientos de pertenencias personales de la víctima, como una cartera y aros.

La defensa del acusado, por su parte, reconoció el hecho, pero intentó reducir la calificación penal. El abogado defensor admitió que Sánchez atacó a Azul en su casa tras contratar sus servicios sexuales, pero pidió que se lo juzgue por homicidio en estado de emoción violenta, que prevé penas menores, de uno a tres años de prisión.

La Justicia rechazó el planteo y confirmó la prisión

El juez Juan Manuel Kees rechazó los argumentos de la defensa y avaló la acusación completa del Ministerio Público Fiscal, dictando los ocho meses de prisión preventiva solicitados. El magistrado sostuvo que las pruebas presentadas son contundentes y que existen riesgos procesales si el imputado recupera la libertad mientras continúa la investigación.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

De esta forma, Sánchez quedó formalmente detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko, calificado como homicidio triplemente agravado por ensañamiento, odio a la identidad de género y violencia de género, delitos que contemplan pena de prisión perpetua.