Transfemicidio de Azul Semeñenko: detuvieron a un hombre tras un allanamiento realizado en Neuquén

Alrededor de las 8:30 de la mañana, la Policía de Neuquén realizó un operativo en una vivienda ubicada en la calle Copahue, llevando consigo a una persona detenida. La medida fue ordenada por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko, la trabajadora estatal de 49 años.

El procedimiento se llevó a cabo este sábado 18 de octubre, en un domicilio situado entre las calles Comahue y Huerquén, y se centró en recolectar pruebas tanto dentro de la vivienda como en un vehículo vinculado al caso.

La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, solicitó el allanamiento con el objetivo de obtener información clave para la investigación, confirmada como un crimen de odio. Participan del operativo diferentes dependencias de la Policía provincial, personal del Ministerio Público Fiscal y miembros de la Unidad de Servicios Periciales del Poder Judicial.

El objetivo de la pesquisa es identificar a los responsables del asesinato de Semeñenko, cuyo cuerpo fue encontrado el 15 de octubre en un canal, luego de que permaneciera desaparecida desde el 24 de septiembre.

Crimen de odio confirmado

El fiscal jefe, Agustín García, indicó este viernes que la causa se está tratando como «crimen de odio», una calificación que implica un agravante penal según la normativa vigente desde 2012 para delitos motivados por género.

El informe de la autopsia reveló la extrema violencia del ataque: la víctima presentó múltiples heridas provocadas con arma blanca y objetos contundentes, detalló García.

Actualmente, el Departamento de Seguridad Personal y la División de Homicidios de la Policía ejecutan distintas medidas investigativas para determinar al responsable de la muerte de Semeñenko.

Este sábado por la mañana se concretó el allanamiento en la vivienda de Neuquén y, según fuentes cercanas al caso, una persona quedó detenida.

El cuerpo de Azul Semeñenko, empleada del área de Atención a la Víctima del gobierno provincial, fue hallado el 14 de octubre por una pareja que paseaba a sus perros en un canal cercano a su anterior domicilio, en el barrio Almafuerte, sobre la intersección de Trenque Lauquen y Pergamino.

Su identidad se confirmó a última hora del 15 de octubre, después de dos semanas de intensa búsqueda, dado que había sido vista por última vez por sus compañeras de trabajo el 24 de septiembre.

Con información de Diario Río Negro