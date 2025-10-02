Trajo a una joven de Chaco a Chubut con una oferta laboral falsa y ahora deberá pagar $500.000

Enrique Silva, conocido productor de El Hoyo, en la provincia de Chubut, deberá pagarle $500.000 a una joven chaqueña, en el marco de un acuerdo judicial, para evitar ir a juicio oral por trata de personas con fines de explotación laboral. La medida fue homologada por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. En caso de no ubicarse a la mujer, el dinero será donado al Hospital Regional de la ciudad petrolera.

La causa surgió cuando la madre y la hermana de la joven de 23 años denunciaron en Chaco que había viajado a Chubut por una oferta laboral falsa y que no la dejaban regresar. Fue allá por septiembre de 2021.

La víctima fue rescatada por la policía de Esquel en una propiedad en la localidad de El Hoyo. Relató que el contacto surgió de un vínculo por redes sociales con otra mujer chaqueña que le ofreció trabajo en una tienda, según publicó Jornada.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

A partir de allí aparece la figura del productor rural, quien le prometió un sueldo semanal de $8.000, le compró el pasaje y la llevó a El Hoyo. Sin embargo, la promesa de trabajo era totalmente falsa. Es que, una vez allí, la obligó a limpiar locales, viviendas y la chacra, además de hacerla trabajar en la plantación de frutillas.

Además, dijo que trabajaba de 9 a 22 horas, que le daban comida vencida y que el hombre tuvo “conductas impropias”: la abrazó y le tocó las piernas, manos y cintura sin consentimiento, lo que le generó temor.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

“El escenario se transformó en uno de incertidumbre laboral que incluyó insinuaciones y amenazas por parte de su empleador, tornando todo en un escenario atemorizante y de desprotección”, sostuvo el fiscal en su momento.

Este año, Silva ya había sido sobreseído en otra causa en la que lo acusaban, sin pruebas, de drogar y violar a una joven.

EL DINERO

El productor fue imputado por trasladar a Y.M.V. desde La Tigra (Chaco) hasta Chubut, y alojarla entre el 12 y el 21 de septiembre de 2021 en su establecimiento “Frutícola Silva”. De acuerdo con la acusación, el hombre se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la joven, quien pertenece a un pueblo originario, tenía escasa educación formal, pocos recursos económicos y no contaba con vínculos familiares cercanos.

Brutal ataque en Comodoro: un hombre mayor fue mordido por un perro y golpeado con una cadena por su dueño

En una audiencia, el fiscal Teodoro Nürnberg y la defensora pública María Alicia Turconi coincidieron en aplicar una reparación económica. El dinero será depositado en una cuenta a nombre de la víctima y, si no se logra ubicarla, irá al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

El juez Alejandro Cabral justificó la decisión al señalar que en la causa hay poca evidencia: “Una reparación del daño es una solución que armoniza las pretensiones de las partes y sirve para la paz social como solución del conflicto, la más reparadora para la víctima como para el imputado”.