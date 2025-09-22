Un trágico accidente vial se cobró la vida de una persona oriunda de Santa Cruz e hirió gravemente a tres más en la madrugada del domingo, sobre el kilómetro 241 de la Ruta Nacional N° 5, que conecta las localidades bonaerenses de Bragado y Nueve de Julio. El siniestro ocurrió en medio de intensas lluvias y generó conmoción en la región.

Según detalló el medio Bragado Informa, el accidente se desencadenó cuando dos camiones, que aparentemente pertenecían a la misma empresa, realizaban maniobras sobre la banquina debido a que uno de ellos había quedado atascado. Ante esta situación, el personal del peaje decidió cortar una de las manos de la ruta para habilitar el tránsito en condiciones alteradas.

En ese momento, un automóvil Renault 12 que circulaba en sentido Bragado-Nueve de Julio intentó esquivar a uno de los camiones que obstruía parcialmente el camino, desviándose hacia la banquina. Sin embargo, la tragedia se consumó cuando un Chevrolet Corsa, conducido por Ramón Francisco Olmos, de 64 años y vecino de Pico Truncado, no pudo frenar a tiempo y terminó colisionando frontalmente contra un camión IVECO que circulaba en sentido contrario, detalló el diario Nuevo Día.

LAS VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE

Ramón Francisco Olmos perdió la vida en el lugar del siniestro. Viajaba acompañado por su esposa, Ramona Barquín, de 60 años; su hija, Emilse Olmos, de 34; y su nieta de apenas tres años. Las tres mujeres sufrieron heridas de diversa gravedad y fueron trasladadas a centros hospitalarios.

En este contexto, la pequeña resultó con fracturas en húmero y muñeca, además de otras lesiones graves, y fue derivada rápidamente a un hospital en la ciudad de Junín.

Por su parte, Olmos experimentó politraumatismos severos y permaneció internado en estado grave en un centro asistencial aún no precisado, mientras que Ramona Barquín sufrió heridas cortantes y perdió momentáneamente el conocimiento. Fue trasladada al Hospital Julio de Vedia junto a su hija.

Equipos de bomberos, Policía Comunal, Policía Vial de 9 de Julio y servicios de emergencia trabajaron intensamente en el lugar para asistir a las víctimas y controlar la situación. La complejidad de las tareas se vio agravada por la intensa lluvia que dificultó los trabajos de rescate.

Además, personal de la Policía Científica llevó adelante los peritajes para reconstruir el hecho, enfrentando condiciones adversas por la precipitación. El tránsito en la Ruta Nacional N° 5 permaneció interrumpido durante varias horas en el tramo afectado, mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y peritaje.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 3 de Mercedes abrió una causa para investigar las circunstancias que llevaron al grave accidente. Uno de los principales objetivos de esta investigación es establecer si las maniobras de los camiones sobre la banquina y la eventual falta o insuficiencia de señalización en el peaje tuvieron un peso determinante en la tragedia.

El escenario de lluvias intensas y visibilidad reducida también forma parte de las hipótesis a analizar para esclarecer con detalle la dinámica del impacto y las responsabilidades.