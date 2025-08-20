Un accidente fatal se registró este miércoles por la tarde en la intersección de la Ruta 14 y la Ruta Nacional 12, a la altura de Piñero, Santa Fe, y provocó la muerte de una mujer oriunda de Chile y residente en Cinco Saltos, mientras que otros dos ocupantes del vehículo resultaron gravemente heridos.

Cómo ocurrió el accidente

Según los primeros informes, alrededor de las 14 horas, un Chevrolet Meriva negro en el que viajaban la víctima y dos hombres colisionó contra un camión Ford con acoplado. El impacto provocó que el automóvil menor se incendiara, dificultando la extracción de los ocupantes.

Los dos hombres que acompañaban a la mujer fueron trasladados en estado grave a centros de salud de la región: uno al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y otro al Hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez. Hasta el momento, su estado continúa siendo crítico, pero estable, según informaron las autoridades.

Accidente fatal: fallecieron cinco trabajadores tras caer del noveno piso de una obra en construcción

Operativo en el lugar

En el lugar del siniestro trabajaron dotaciones de bomberos y tres unidades sanitarias de Pueblo Esther, que colaboraron en la asistencia de los heridos y en la contención del incendio del vehículo.

Hasta ahora, la identidad de la mujer fallecida no fue confirmada oficialmente, aunque se trata de la persona mencionada como residente en Cinco Saltos, provincia de Río Negro.