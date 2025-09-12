La trágica muerte de Alejandro Ainsworth, un turista argentino que viajó a Río de Janeiro para descansar unos días, conmocionó tanto a Brasil como a Argentina. El hombre de 54 años fue encontrado sin vida tras permanecer desaparecido durante cuatro días. La investigación apunta a una peligrosa modalidad delictiva que está siendo analizada por las autoridades.

HALLAZGO Y SOSPECHAS

Ainsworth había sido visto por última vez la noche del domingo 7 de septiembre, cuando una cámara de seguridad del hotel donde se hospedaba en Copacabana lo captó saliendo a las 23:44. No volvió a comunicarse con su familia y nunca regresó al alojamiento para hacer el check-out, previsto para el lunes. La alarma se encendió cuando los encargados del hotel intentaron contactarlo sin éxito y notificaron a sus familiares en Argentina.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Mientras se intensificaba la búsqueda, el cuerpo del turista ya se encontraba en la morgue de Río como NN desde el 8 de septiembre. La Policía Civil fue la encargada de notificar a sus hijos, quienes viajaron a Brasil y realizaron el reconocimiento.

LA HIPÓTESIS PRINCIPAL: VIUDAS NEGRAS

“La primera conjetura que tienen los investigadores es que Ainsworth fue víctima de viudas negras”, informaron fuentes del caso. Esta modalidad implica el uso de drogas para dormir o aturdir a la víctima y así vaciar sus cuentas bancarias, muchas veces mediante el uso de sus dispositivos móviles y reconocimiento facial.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

En el caso de Alejandro, no había signos de violencia en el cuerpo, pero sí movimientos sospechosos en sus cuentas.

“Le sacaron US$3.500 de la cuenta y le sacaron un préstamo de $4.000.000. Y le quisieron sacar otro préstamo, que su familia pudo anular porque ya advirtieron sobre los movimientos extraños”, detallaron allegados a la víctima.

“Porque a las 2 de la madrugada del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos”, señaló su hijo Alan Ainsworth a la prensa.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

En la imagen se ve una camioneta estacionada en un pastizal. “Se ve que es en una zona baja, un auto abandonado y demás. Después ese mismo lunes se pide un préstamo y el martes se vuelve a pedir otro. Finalmente, la última conexión del celular fue el martes a las 9 de la noche. Entonces, eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos”, agregó.

CÓMO SIGUE LA INVESTIGACIÓN

Actualmente, se realizan estudios toxicológicos para confirmar si Ainsworth fue drogado y con qué sustancia. También se analizan cámaras, rastros digitales y testimonios para reconstruir sus últimas horas con precisión y dar con los responsables.

Incautaron una impresionante plantación de marihuana en Balsa Las Perlas

QUIÉN ERA ALEJANDRO AINSWORTH

Alejandro, conocido como “Alex” por sus amigos, era licenciado en Administración de Empresas con orientación en Salud, egresado del Instituto Universitario ISALUD. Tenía 54 años y trabajaba como gerente administrativo en un laboratorio, además de dar clases particulares desde hacía más de dos décadas.

Había nacido en Campana, crecido en Sáenz Peña (Tres de Febrero) y residía en Villa Urquiza, en la Ciudad de Buenos Aires. En redes sociales, compartía con frecuencia fotos de viajes, momentos con sus hijos y reuniones con amigos. Su muerte dejó una profunda tristeza y muchas preguntas abiertas.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR