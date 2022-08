Una mujer de 52 años murió luego de ser atacada por perros en el departamento de Rivadavia, Mendoza, y sufrir graves heridas en una de las piernas y también en la cabeza.

La víctima fue identificada como Claudia Clara Cáceres, quien murió el domingo a la medianoche luego de ser asistida por un vecino que sería el dueño de los perros.

La mujer llegó con vida al hospital Perrupato, pero falleció allí como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Efectivos policiales llegaron al lugar del ataque a partir de un llamado y auxiliaron a la víctima, que tenía lesiones de gravedad en una pierna y desprendimiento de cuero cabelludo, según se especificó oficialmente.

Según fuentes policiales, se trata de "dos canes de pelaje marrón claro, de unos 50 centímetros de alzada" que "no estarían vacunados y no poseerían nombres" y todavía no se constató si tienen dueños. Sin embargo, los investigadores sospechan que los perros pertenecen al hombre que asistió a la mujer porque estaban frente a su casa, por eso fue demorado por averiguación de los hechos.