El trágico hecho ocurrió en Río Colorado, cuando un trabajador municipal intentó reparar una falla mecánica del camión regador Ford F-1400 que conducía por las calles Alberdi y French. El vehículo había sufrido desperfectos de tracción y el hombre se detuvo para liberar manualmente el conducto de aire, una maniobra que realizaba con frecuencia por fallas conocidas del rodado.

Mientras se encontraba debajo del camión, el vehículo comenzó a desplazarse solo y lo arrolló, provocándole lesiones fatales. A pesar de los intentos de auxilio, el operario murió en el lugar debido a la gravedad de los traumatismos.

El accidente expuso graves deficiencias en el mantenimiento de la flota municipal, así como la falta de medidas de seguridad para los trabajadores del área de Servicios Públicos.

La demanda de la familia: dolor, pérdida y reclamo de justicia

La esposa y los hijos del trabajador iniciaron una demanda civil contra el Municipio de Río Colorado por daños y perjuicios, reclamando indemnización por daño moral, patrimonial y gastos futuros. Argumentaron que el hombre murió cumpliendo funciones y que las fallas del camión eran conocidas por la administración municipal.

La familia sostuvo que la muerte del operario dejó sin sustento económico al hogar, ya que la viuda debió afrontar sola la manutención de sus hijos.

La demanda también incluyó al intendente municipal, bajo la acusación de incumplir sus deberes como funcionario público por permitir el uso del vehículo sin condiciones de seguridad. Sin embargo, el tribunal rechazó la imputación directa contra el jefe comunal al no hallar pruebas de que hubiera emitido órdenes sobre el uso del camión defectuoso.

“No surge que el Sr. San Román haya omitido cumplir con sus funciones”, aclaró el fallo.

Los argumentos del municipio y la aseguradora

Durante el juicio, tanto el municipio como la aseguradora intentaron deslindar responsabilidades. El municipio alegó que el trabajador no activó los frenos ni apagó el motor, por lo que fue culpable del siniestro. La aseguradora, por su parte, negó cobertura al afirmar que el camión no estaba correctamente identificado en la póliza.

Ambos argumentos fueron rechazados por el juez, quien señaló que las fallas mecánicas eran previas y conocidas y que la administración omitió garantizar el mantenimiento y las medidas de seguridad.

El fallo judicial: responsabilidad estatal y omisión de controles

El Fuero Contencioso Administrativo de Roca determinó que el municipio incumplió sus deberes de prevención y control, configurando una “falta de servicio por omisión”. El juez fundamentó la decisión en el artículo 55 de la Constitución de Río Negro, que regula la responsabilidad de los municipios, y declaró inconstitucional la Ordenanza 1807/16, que intentaba limitar la responsabilidad estatal en estos casos.

También citó precedentes del Superior Tribunal de Justicia y normas del Código Civil y Comercial, estableciendo que el Estado debe garantizar la seguridad de sus empleados y mantener sus vehículos en condiciones adecuadas.

Las pericias mecánicas confirmaron que el camión tenía un defecto grave en el sistema de frenos, lo que obligaba a los operarios a realizar maniobras riesgosas para mantenerlo operativo. Además, se comprobó que los superiores jerárquicos estaban al tanto de los problemas y que el sindicato ya los había advertido previamente.

Indemnización y mensaje de la Justicia

La sentencia ordena que el Municipio de Río Colorado indemnice a la familia de la víctima por los daños morales, patrimoniales y psicológicos ocasionados. El fallo también obliga a la comuna a revisar los protocolos de seguridad laboral y control del parque automotor para evitar nuevas tragedias.

“El Estado municipal incumplió su deber de garantizar la integridad de los trabajadores y la seguridad de sus herramientas de trabajo”, señala el dictamen.