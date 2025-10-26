Tragedia vial en la ruta 14: un micro cayó a un barranco y murieron al menos nueve personas

Al menos nueve personas murieron como consecuencia de un micro de larga distancia que chocó, desbarrancó y cayó a un arroyo sobre la ruta nacional 14, en la provincia de Misiones.

Según se informó, el micro, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular, perdió el control y cayó al arroyo Yazá, provocando hasta el momento siete muertes y varios heridos.

A raíz del violento impacto, el colectivo continuó su marcha hasta el puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, mientras que el vehículo menor quedó sobre la banquina a pocos metros del lugar del choque.

En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, junto a personal de la Comisaría de Campo Viera, División Seguridad Vial y Policía Científica.

Asimismo, intervienen equipos médicos del Ministerio de Salud Pública, quienes coordinan la atención y el traslado de los heridos a los hospitales, hasta el momento 20 a Oberá y 4 a Campo Viera.

Los rescatistas de la Policía informaron que todos los heridos del piso superior del colectivo ya fueron evacuados, mientras continúan las labores en el nivel inferior, donde permanece un grupo de personas atrapadas.

El tránsito sobre la Ruta Nacional 14 permanece totalmente interrumpido. Las pericias técnicas están a cargo de la Policía Científica, para establecer las causas del siniestro, entre ellas las condiciones climáticas al momento del impacto.

El colectivo había partido desde Oberá hacia Dos de Mayo, continuando luego por la Ruta Nacional 12, teniendo como destino la ciudad de Puerto Iguazú.

Hasta el momento, no se cuenta con una lista oficial de pasajeros, ya que el servicio permite ascensos durante el recorrido.