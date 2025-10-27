La tranquilidad de Loncopué se vio interrumpida la noche del domingo por un hecho violento ocurrido en la esquina de Gobernador Rodríguez y Cacique Purrán. Allí, Franco Arón Morel, de 34 años, mantuvo una discusión con otro hombre que derivó en una pelea.

En medio del enfrentamiento, Morel recibió una puñalada en la ingle que resultó mortal. A pesar de los intentos de asistencia, murió pocos minutos después debido a la gravedad de la herida. El hecho conmocionó a los vecinos, que alertaron de inmediato a la Policía.

El agresor está hospitalizado y bajo custodia

El presunto agresor también sufrió cortes en la cabeza durante la pelea. Fue trasladado al hospital de Zapala, donde permanece internado con custodia policial mientras avanza la investigación.

En la escena del crimen, los investigadores secuestraron un cuchillo que habría sido utilizado en el ataque. Este elemento quedó a disposición de la justicia como prueba clave para esclarecer el hecho.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Intervención judicial y fiscal

El caso quedó a cargo del fiscal Marcelo Jofré, quien dispuso que la autopsia del cuerpo de Morel se realice en la ciudad de Neuquén. Además, solicitó una audiencia de formulación de cargos contra el sospechoso, prevista para mañana, una vez que reciba el alta médica.

Fuentes judiciales confirmaron que existe al menos un testigo presencial del crimen, lo que permitirá reconstruir con precisión los hechos y definir las responsabilidades penales.