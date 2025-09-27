Tragedia en Santa Cruz: una mujer murió en un terrible accidente en ruta 40 y dos personas resultaron heridas

Una mujer murió este viernes por la tarde en un accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, en proximidades de los parajes Julia Dufour y Tapi Aike, en el área de Río Turbio, Santa Cruz.

El incidente involucró el vuelco de una camioneta, según confirmaron fuentes del departamento Zona IV de Bomberos, que incluyen los cuarteles 14 y 26 de la provincia. Personal de bomberos acudió al lugar para realizar tareas de rescate y salvamento junto a efectivos de la Policía Caminera.

En el lugar se asistió a dos personas que habían resultado lesionadas. El equipo médico a cargo, liderado por el Dr. Aureliano, colaboró en la estabilización de los heridos y su posterior traslado en ambulancia al hospital local.

Bomberos informaron que, lamentablemente, la víctima femenina falleció en el lugar del terrible accidente. Además, realizaron tareas de seguridad en el vehículo, como la desconexión de la batería, y permanecieron en consigna hasta completar los procedimientos policiales de rigor.

Las autoridades aún no difundieron detalles sobre la identidad de la fallecida ni sobre la causa precisa del vuelco. Se espera que la Policía Caminera avance con la investigación para determinar si el accidente se debió a factores climáticos, mecánicos o de conducción.

Personal de Bomberos y la Policía Caminera reiteraron la importancia de extremar las medidas de seguridad al conducir por la zona y respetar los límites de velocidad establecidos para prevenir nuevos siniestros.

Encontraron un proyectil de mortero en un campo a pocos kilómetros de Sarmiento

Un hallazgo inusual generó preocupación en la tarde de este viernes en las cercanías de la ciudad de Sarmiento cuando trabajadores rurales dieron aviso a la comisaría local sobre la presencia de un proyectil en un campo privado.

El hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde en el establecimiento denominado “El Alejandro”, ubicado a unos 16 kilómetros de la localidad, próximo a la Ruta Nacional 26.

De inmediato, intervino personal especializado de la División Explosivos de Comodoro Rivadavia que se trasladó hasta el sitio para verificar la situación.

Al llegar, los efectivos confirmaron que se trataba de un proyectil de mortero de 120 milímetros, sin espoleta. Tras realizar las mediciones correspondientes y la secuencia fotográfica de rigor, el artefacto fue retirado con las medidas de seguridad necesarias, quedando bajo resguardo de la unidad interviniente para su posterior peritaje y eventual destrucción.

Durante la inspección en la zona, también se encontraron esquirlas y restos de proyectiles dispersos en las inmediaciones. Por este motivo, las autoridades informaron que se programará un rastrillaje completo del sector, con conocimiento del propietario del establecimiento, para descartar la presencia de otros elementos peligrosos.