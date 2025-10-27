La falta de contacto con familiares suele generar preocupación, sobre todo cuando los mensajes o las llamadas no son contestadas, lo que activa una alerta. En algunos casos, estos hechos se vinculan con hallazgos trágicos de personas fallecidas dentro de sus viviendas.

Con frecuencia, los cuerpos son descubiertos por familiares o vecinos tras varios días sin noticias, provocando conmoción y movilizando a las autoridades locales. Ante estas situaciones, la policía y los equipos periciales intervienen de inmediato para asegurar los domicilios, recabar información y determinar las circunstancias de los fallecimientos. Estos hechos ponen de relieve la importancia de mantener la comunicación y la vigilancia dentro de los entornos familiares y comunitarios.

Este lunes 27 de octubre, una noticia conmocionó a los vecinos del barrio Favaloro en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

Una mujer y su bebé fueron encontrados sin vida dentro de su vivienda, ubicada en la calle Francia. Según se supo, la familia de las víctimas se preocupó luego de no recibir respuestas ante llamados y mensajes.

De esta manera, fueron hasta la casa y cuando ingresaron se encontraron con la trágica escena. Tras el impactante momento, dieron inmediato aviso a la policía.

De esta manera, personal de la Comisaría Quinta se acercó rápidamente al lugar, acordonó la zona y comenzó una investigación junto a Criminalística para determinar las causas del hecho. Por otra parte, no se dieron a conocer las identidades de las víctimas.

