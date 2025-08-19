No es la primera vez que el silencio de un ser querido enciende las alarmas. Cuando los llamados no se responden y pasan las horas sin novedades, familiares o amigos deciden acercarse a la vivienda con la esperanza de encontrar una explicación.

Sin embargo, en algunos casos, la preocupación se convierte en conmoción al enfrentarse con un desenlace inesperado y doloroso.

En las últimas horas, una trágica situación conmovió a la ciudad de Caleta Olivia. Dos amigas preocupadas al no tener novedades de su amiga, se dirigieron al vivienda, saltaron un paredón y con ayuda de otro vecino, lograron ingresar a la vivienda, cuando se encontraron con la peor escena. Hallaron a la mujer sin signos vitales.

El hecho ocurrió el pasado lunes 18 de agosto al mediodía en una casa ubicada sobre la calle Bernardino del Hoyo al 300. La víctima fue identificada como Sol Hilgemberg, de 38 años, hija de una reconocida trabajadora municipal que había fallecido

En el lugar trabajó personal de la División Comisaría Primera y de la División Criminalística (DGCCO), que realizaron las pericias correspondientes. Luego, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Zonal, donde se le realizará la autopsia para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

La investigación quedó en manos del Juzgado de Instrucción Penal, a cargo del Dr. Marcos Pérez Soruco, quien ya dispuso las primeras medidas procesales. Una vez finalizado el trabajo pericial, la vivienda fue entregada a un hermano de la víctima, quedando fuera de resguardo judicial.

QUIÉN ERA SOL HILLGEMBERG

Sol Hilgemberg tenía 38 años, era técnica superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y oriunda de Caleta Olivia, ciudad con la que tenía un fuerte arraigo. Incluso sus abuelos fueron parte de los primeros habitantes de la localidad santacruceña. Su repentino fallecimiento generó un profundo impacto en la comunidad, donde era muy querida y conocida.

Tras conocerse la triste noticia, familiares, amigos y conocidos expresaron su dolor en redes sociales con mensajes de cariño. “Que en paz descanses, Sol”, fueron los mensajes para despedirla.

"NO SE METAN": DESTROZÓ UNA TIENDA EN SANTA CRUZ Y LANZÓ UNA INSÓLITA CONFESIÓN ANTE LA POLICÍA

Este martes por la mañana, la avenida Independencia en Caleta Olivia mostró una impactante escena que quebró la tranquilidad habitual del sector comercial de la ciudad de Santa Cruz. El cotillón La Covacha, un local tradicional y reconocido en la ciudad, amaneció con su frente totalmente destruido: vidrios rotos, puertas violentadas y una gran cantidad de mercadería esparcida y dañada en el interior del comercio.

Al arribar la policía al lugar tras el llamado de alerta de los vecinos, se encontraron con una situación insólita. El propietario del local, un hombre que vive en la vivienda ubicada en el primer piso sobre el comercio, apareció asomado por la ventana y sorprendió a los efectivos con una declaración inusual: “Yo arremetí contra mi propio local, no se metan, es mío”. Ante esta afirmación, los uniformados optaron por no trasladarlo a la comisaría y se retiraron del lugar.

La escena en el local era desoladora. Los vidrios que conformaban la puerta de ingreso y parte del frente del local estaban completamente hechos añicos. Además, el picaporte de la puerta, que habitualmente se utiliza para abrir el comercio, apareció forzado.

En el suelo había cientos de productos tirados, muchos de ellos dañados y rotos. Según informaron desde el medio local El Caletense, el interior del local estaba en un estado de desorden considerable, con evidentes signos de daños y destrucción en gran parte del mobiliario y la mercadería.

A primera vista, los investigadores descartaron la posibilidad de un robo. No se encontraron indicios de que terceros hayan ingresado sin autorización, ni había faltantes de productos o dinero en el comercio. Este dato fue clave para orientar la investigación en otra dirección.

Fuentes extraoficiales indicaron que el hombre pudo haber actuado bajo un estado de intoxicación, posiblemente por alcohol o sustancias, lo que explicaría la aparente irracionalidad de destruir su propio patrimonio. Sin embargo, estos datos deberán ser confirmados a través de los exámenes pertinentes y la evolución del caso.

Cabe destacar que, tras la intervención inicial, el propietario se negó a bajar desde su casa para acompañar a la policía a la dependencia o dar mayores explicaciones. Esto complicó las primeras actuaciones, que debieron limitarse a asegurar el lugar y esperar el arribo de familiares.

Con información de El Diario Nuevo Día y La Opinión Austral, redactada y editada por un periodista de ADNSUR